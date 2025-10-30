október 30., csütörtök

Alfonz névnap

20°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Menekülés közben

1 órája

Híres celebek látogattak rabruhában a téti benzinkútra

Címkék#benzinkút#Tét#Ember Márk#Puskás Peti

Elindult a hajsza, a Most Wanted forgatása kapcsán egy fotót osztott meg a téti benzinkút, ahol két ismerős arc látható. Puskás Petiék lebuktak.

Kisalföld.hu

A Most Wanted szereplőit Sebestyén Balázs és segítői üldözik az országban. Telefon, étel, szállás és pénz nélkül kell menekülniük és elbújniuk. A műsor részleteiről és Puskás Petiék kalandjairól korábban ITT>> írtunk.

Puskás Petit Téten látták a legutóbb.
Puskás Peti és Ember Márk Téten járt a napokban. Forrás: Oldtimer83 közösségi oldala

Puskás Petit és társát Téten kapták lencsevégre

A téti benzinkút posztja szerint leleplezték a hírességeket.

A poszthoz csak ennyit fűztek hozzá:

Ti tudjátok, kik ők? 

A két celebet Puskás Petit és Ember Márkot egy traktoron látták a legutóbb, rabruhában. Sztoriban egy rövid videót is megosztottak amiben a traktort próbálják elindítani/ betolni de nem járnak sikerrel. Márk csak ennyit mond: Balázsék a nyomunkban vannak. Aztán feladják a próbálkozást és mennek tovább.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu