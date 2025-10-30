3 órája
A Demjén-film sztárja Győr közelében - Híres celebek érkeztek rabruhában - fotók
Elindult a hajsza, a Most Wanted forgatása kapcsán egy fotót osztott meg a téti benzinkút, ahol két ismerős arc látható. Puskás Petiék lebuktak.
A Most Wanted szereplőit Sebestyén Balázs és segítői üldözik az országban. Telefon, étel, szállás és pénz nélkül kell menekülniük és elbújniuk. A műsor részleteiről és Puskás Petiék kalandjairól korábban ITT>> írtunk.
Puskás Petit és társát Téten kapták lencsevégre
A téti benzinkút posztja szerint leleplezték a hírességeket.
A poszthoz csak ennyit fűztek hozzá:
Ti tudjátok, kik ők?
A két celebet Puskás Petit és Ember Márkot egy traktoron látták a legutóbb, rabruhában. Sztoriban egy rövid videót is megosztottak amiben a traktort próbálják elindítani/ betolni de nem járnak sikerrel. Márk csak ennyit mond: Balázsék a nyomunkban vannak. Aztán feladják a próbálkozást és mennek tovább.
