A Demjén-film sztárja Győr közelében - Híres celebek érkeztek rabruhában - fotók

A Most Wanted szereplőit Sebestyén Balázs és segítői üldözik az országban. Telefon, étel, szállás és pénz nélkül kell menekülniük és elbújniuk. A műsor részleteiről és Puskás Petiék kalandjairól korábban ITT>> írtunk.

Puskás Peti és Ember Márk Téten járt a napokban. Forrás: Oldtimer83 közösségi oldala

Puskás Petit és társát Téten kapták lencsevégre

A téti benzinkút posztja szerint leleplezték a hírességeket.

A poszthoz csak ennyit fűztek hozzá:

Ti tudjátok, kik ők?

A két celebet Puskás Petit és Ember Márkot egy traktoron látták a legutóbb, rabruhában. Sztoriban egy rövid videót is megosztottak amiben a traktort próbálják elindítani/ betolni de nem járnak sikerrel. Márk csak ennyit mond: Balázsék a nyomunkban vannak. Aztán feladják a próbálkozást és mennek tovább.