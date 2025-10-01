Az Árulók: Puskás-Dallos Péter ártatlanul állt az igazság körébe

Így a győri kötődésű előadóművésznek, műsorvezető volt a második kiesője a szériának. De ez az Árulók. Itt ugye minden megtörténhet. Még az is, hogy visszatér?

Az Igazság Körébe lépő híresség búcsúmondataival többeket összetört, de leginkább azt a személyt, aki az elmúlt napokban a legnagyobb üldözőjévé vált –írja közleményében a csatorna.

A másik bűneiért önmagukat ostorozók haláltánca 700 ezer forintot hozott a játékosoknak. A próbatétel után Józan László rádöbbent, hogy többen is gyanúsnak találják, ezért elővette Trill Beatrixot. Az igazi Gyilkosok sem tétlenkedtek: Korom Gábor a fáradt és tanácstalan Ártatlant adta, Hajdú Péter elégedetten jött-ment, míg bele nem ütközött a séfkését fenő Sárközi Ákosba. A Kerekasztalnál az ártatlan Puskás Peti minden erejével védekezett, de hiába: Alinda, a kíméletlenül kérdező riporternő és hívei nem hittek neki. Puskás Peti ártatlanként távozott a kastélyból.