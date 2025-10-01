1 órája
Az Árulók: Puskás-Dallos Péter ártatlanul állt az igazság körébe
Az Árulók legújabb évada nemrég rajtolt, amelyben a győri kötődésű Puskás-Dallos Péter is szerepel. A műsorba érkező 24 játékos azonnal azzal szembesült, hogy senkiben nem lehet bízni. Puskás-Dallos Péter az igazság körébe fedte fel szerepét.
Ahogy arról portálunkon már korábban beszámoltunk: a műsor kezdetén azonnal megindultak a találgatások és az intrikák, és mindenki gyanús lett a másiknak. Puskás-Dallos Pétert egy félreérthetetlen megjegyzése nagy veszélybe sodorta. Az Árulók legújabb évada nem tartott sokáig a győri kötődésű előadóművésznek, műsorvezetőnek.
Puskás-Dallos Péter az igazság körébe vallta be szerepét
A kerekasztal beszélgetésen Puskás-Dallos Péter kereszttűzbe került, sokan írták fel őt a táblába, bízva abba hogy gyilkost fognak. Puskás-Dallos Péter ártatlanul állt az igazság körébe, és mondta el a többieknek, hogy ő bizony mindenben színtiszta igazat mondott, és ártatlan volt.
Így a győri kötődésű előadóművésznek, műsorvezető volt a második kiesője a szériának. De ez az Árulók. Itt ugye minden megtörténhet. Még az is, hogy visszatér?
Az Igazság Körébe lépő híresség búcsúmondataival többeket összetört, de leginkább azt a személyt, aki az elmúlt napokban a legnagyobb üldözőjévé vált –írja közleményében a csatorna.
A másik bűneiért önmagukat ostorozók haláltánca 700 ezer forintot hozott a játékosoknak. A próbatétel után Józan László rádöbbent, hogy többen is gyanúsnak találják, ezért elővette Trill Beatrixot. Az igazi Gyilkosok sem tétlenkedtek: Korom Gábor a fáradt és tanácstalan Ártatlant adta, Hajdú Péter elégedetten jött-ment, míg bele nem ütközött a séfkését fenő Sárközi Ákosba. A Kerekasztalnál az ártatlan Puskás Peti minden erejével védekezett, de hiába: Alinda, a kíméletlenül kérdező riporternő és hívei nem hittek neki. Puskás Peti ártatlanként távozott a kastélyból.
