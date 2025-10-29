1 órája
REnoválók: Puskás-Dallos Bogi új műsorában nagy átalakulások várják a civileket és a sztárokat - fotók, videó
November 17-én debütál a VIASAT3 legújabb saját gyártású műsora, a REnoválók – Lakás újrahasznosítva. Az Animo TV – Primitives által forgalmazott – Salvage Squad című formátumának magyar adaptációja Puskás-Dallos Bogi műsorvezetésével mutatja meg, hogyan lehet régi bútorokból, kreatív ötletekből és legfeljebb 500 ezer forintos költségvetésből élettereket újjávarázsolni, mindössze három nap alatt.
A Show&Game gyártásában készülő produkcióban a tervezők nemcsak civilek, de olyan ismert emberek lakásrészeit is átalakítják, mint Henry Kettner, Jakupcsek Gabriella, Oroszlán Szonja, Soma Mamagésa, Szabó Simon, Szujó Zoltán, Thuróczy Szabolcs és Trokán Nóra. Minden epizódban megjelenik a fenntarthatóság és az újrahasználat szellemisége, hiszen a cél nemcsak a megújulás, hanem az értékteremtés is. A produkció műsorvezetője Puskás-Dallos Bogi lesz. A csapat különleges jótékonysági projektben is részt vesz: az SOS Gyermekfalvak egyik fontos épületét alakítják át a televíziós műsorban.
A mai fogyasztói világban sokan el sem tudják képzelni, hogy a régi bútorokban még van lehetőség, pedig egy kis kreativitással új életre kelthetnék őket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a VIASAT3 és a Show&Game legújabb saját gyártású műsora, a REnoválók – Lakás újrahasznosítva, amely november 17-én 19 órakor premierel, Puskás-Dallos Bogi műsorvezetésével.
Új szerepben Puskás-Dallos Bogi
A tervezők – Henczi Nóra, Jankó Kata, Járai-Szeglet Orsi, Manninger Zsuzsi, Plangár Ádám, Skarupka Judit, Szekeres Dávid és Rónai Ruxandra, valamint Varsányi Brigitta – minden részben egy ismert ember és egy civil család lakásába látogatnak el. A dizájnereknek mindössze három nap és legfeljebb félmillió forint áll rendelkezésükre, hogy egy kiválasztott helyiséget teljesen átformáljanak, bizonyítva, hogy a friss látásmód és a fenntarthatóságra való törekvés látványos eredményeket hozhat.
A nyolc adás során olyan hazai hírességek otthonaiba visznek színt a tervezőcsapatok, mint Henry Kettner, Jakupcsek Gabriella, Oroszlán Szonja, Soma Mamagésa, Szabó Simon, Szujó Zoltán, Thuróczy Szabolcs és Trokán Nóra.
“Amikor megkerestek a műsorral, azonnal igent mondtam, mert úgy éreztem, azonosulni tudok a mondanivalójával, az értékrenddel, amit átad. A mi életünkben nagy szerepe van a fenntarthatóságnak, éppen ezért örültem annak, hogy olyan formátumot vezethetek, ahol a lakásátalakításnál is ez és a költséghatékonyság a szempont. Rengeteg ember újítana fel, építene át lakást, de visszatartó erő, hogy ez rendkívül sokba kerül. Mi a tervezőcsapatokkal megmutatjuk, hogy sokszor régi bútorok segítségével is csodát tehetünk. Remélem, a közönség is úgy fogja ezt a műsort szeretni, mint mi, akik benne voltunk” – mondta Puskás-Dallos Bogi, a Renoválók műsorvezetője.
Az átalakítások pedig nem állnak meg a lakásoknál, hiszen egy különleges epizódban a REnoválók csapata és a VIASAT3 műsorainak házigazdái – Csepelyi Adrienn, Krajnyik Cintia, Kovács András Péter, Rákóczi Feri, Sárközi Ákos és Sváby András – egy különleges helyre is ellátogatnak.
Közös munkával újítják fel az SOS Gyermekfalvak kapcsolattartási házát, hogy a családtagok egy igazán szép és barátságos légkörben tudjanak találkozni.
