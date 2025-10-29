REnoválók: Puskás-Dallos Bogi új műsorában nagy átalakulások várják a civileket és a sztárokat - fotók, videó

A Show&Game gyártásában készülő produkcióban a tervezők nemcsak civilek, de olyan ismert emberek lakásrészeit is átalakítják, mint Henry Kettner, Jakupcsek Gabriella, Oroszlán Szonja, Soma Mamagésa, Szabó Simon, Szujó Zoltán, Thuróczy Szabolcs és Trokán Nóra. Minden epizódban megjelenik a fenntarthatóság és az újrahasználat szellemisége, hiszen a cél nemcsak a megújulás, hanem az értékteremtés is. A produkció műsorvezetője Puskás-Dallos Bogi lesz. A csapat különleges jótékonysági projektben is részt vesz: az SOS Gyermekfalvak egyik fontos épületét alakítják át a televíziós műsorban.

Puskás-Dallos Bogi: azonnal igent mondtam a műsorra, mert úgy éreztem, azonosulni tudok a mondanivalójával, az értékrenddel, amit átad.

Forrás: Viasat3

A mai fogyasztói világban sokan el sem tudják képzelni, hogy a régi bútorokban még van lehetőség, pedig egy kis kreativitással új életre kelthetnék őket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a VIASAT3 és a Show&Game legújabb saját gyártású műsora, a REnoválók – Lakás újrahasznosítva, amely november 17-én 19 órakor premierel, Puskás-Dallos Bogi műsorvezetésével.

Új szerepben Puskás-Dallos Bogi

A tervezők – Henczi Nóra, Jankó Kata, Járai-Szeglet Orsi, Manninger Zsuzsi, Plangár Ádám, Skarupka Judit, Szekeres Dávid és Rónai Ruxandra, valamint Varsányi Brigitta – minden részben egy ismert ember és egy civil család lakásába látogatnak el. A dizájnereknek mindössze három nap és legfeljebb félmillió forint áll rendelkezésükre, hogy egy kiválasztott helyiséget teljesen átformáljanak, bizonyítva, hogy a friss látásmód és a fenntarthatóságra való törekvés látványos eredményeket hozhat.