Mély fájdalom: kisbabája elvesztéséről beszélt Polyák Lilla

Mint ahogy arról portálunkon nemrég beszámoltunk: a Kanadában élő színészházaspárt, Polyák Lillát és Gömöri András Mátét romantikus evezésen kapták lencsevégre. A pár februártól egy TikTok csatornát is indított, ahol megosztják életüket követőikkel. Polyák Lilla és Gömöri András Máté nemrég kisbabájuk elvesztéséről beszéltek.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté: sosem fogjuk elfelejteni

Én a Tiéd címmel indult el anno a TikTok-csatorna, ahol a sztárpár mindennapjaikról osztanak meg videókat. Már két éve élnek Kanadában, friss videójukban pedig arról beszéltek: miért nincs gyermekük.

A pár őszintén vallott arról hogy megpróbálták a lombikot. Mindez a COVID idején történt. Mint ahogy fogalmaztak: sosem fogjuk elfelejteni. Ez volt az első megbetegedésünk, és sajnos nem tudta átvészelni az a baba –írja az nlc.hu.

Hozzátették: el kell fogadni, hogy ha nem akar jönni, mi tényleg mindent megpróbáltunk – fogalmazott a színésznő, akinek Homonnay Zsolttal kötött házasságából van két nagy fia.

