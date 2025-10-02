október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Küzdelem

2 órája

Mély fájdalom: kisbabája elvesztéséről beszélt Polyák Lilla

Címkék#Polyák Lilla#Gömöri András Máté#fájdalom

A sztárpár lassan két éve él külföldön, Kanadában. TikTok csatornájukon nemrég kisbabájuk elvesztéséről is beszéltek. Polyák Lilla és Gömöri András Máté TikTok csatornájukon osztottak meg fájdalmukról egy videót.

Kisalföld.hu

Mint ahogy arról portálunkon nemrég beszámoltunk: a Kanadában élő színészházaspárt, Polyák Lillát és Gömöri András Mátét romantikus evezésen kapták lencsevégre. A pár februártól egy TikTok csatornát is indított, ahol megosztják életüket követőikkel. Polyák Lilla és Gömöri András Máté nemrég kisbabájuk elvesztéséről beszéltek.

Polyák Lilla Gömöri András Máté kisbaba sztárpár gyász fájdalom
Polyák Lilla és Gömöri András Máté először beszéltek kisbabájuk elvesztéséről.
Forrás:  MW Archívum

Polyák Lilla és Gömöri András Máté: sosem fogjuk elfelejteni

Én a Tiéd címmel indult el anno a TikTok-csatorna, ahol a sztárpár mindennapjaikról osztanak meg videókat. Már két éve élnek Kanadában, friss videójukban pedig arról beszéltek: miért nincs gyermekük.

A pár őszintén vallott arról hogy megpróbálták a lombikot. Mindez a COVID idején történt. Mint ahogy fogalmaztak: sosem fogjuk elfelejteni. Ez volt az első megbetegedésünk, és sajnos nem tudta átvészelni az a baba –írja az nlc.hu.

Hozzátették: el kell fogadni, hogy ha nem akar jönni, mi tényleg mindent megpróbáltunk – fogalmazott a színésznő, akinek Homonnay Zsolttal kötött házasságából van két nagy fia.

A videót itt tudjátok megnézni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu