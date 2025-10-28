Újabb világsztár érkezik Magyarországra a kétezres évekből - Szavazz a kedvenc zenédre!

Pitbull Magyarországi koncertjére már elérhetőek a jegyek, ám vészesen fogynak.

Pitbull Magyarországra jön.

Forrás: livenation.hu

Pitbull először lesz nálunk

Pitbull amerikai rapper 2026. július 21-én először lép fel Magyarországon, a Puskás Arénában, az "I'm Back!" című európai turnéja részeként. Armando Christian Pérez már a kétezres évek eleje óta óriási népszerűségnek örvend. A rajongói mostanában azzal heccelik, hogy kopaszsapkában és napszemüvegben imitálják a rappert a koncertjein. Állítólag ez őt boldoggá teszi.

