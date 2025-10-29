2 órája
Négy éve ment el a betyárkirály - ritka fotókkal, videókkal emlékezünk Oszter Sándorra
2021 őszén, október 29-én búcsúzott el a közönségtől a színész, az örök betyár, akit a magyar filmrajongók generációi őriznek emlékezetükben. Oszter Sándor ikonikus szerepeivel, különleges hangjával és lehengerlő kisugárzásával vált a színház és a televízió legendájává. Halálának negyedik évfordulóján nemcsak pályájára, hanem különös életére is emlékezünk, ritkán látott fotókkal és videókkal.
Oszter Sándor igazi jelenség volt. Nemcsak színészként, hanem emberként is nehéz volt nem észrevenni. A forgatásokon mindig tudta, hogyan kell belépni úgy, hogy mindenki figyeljen rá. A nézők imádták, a kollégák tisztelték, és még azok is ismerték, akik sosem látták színházban. Négy évvel a halála után is elég meghallani a nevét, és mindenkinek beugrik a tekintete, a hangja, vagy egy jelenet, amit csak ő tudott ilyen hitelességgel eljátszani. Arra talán már kevesebben emlékeznek, hogy Győrben született, 1948. szeptember 2-án. Rá emlékezünk most összeállításunkkal.
Oszter Sándor, a betyárkirály a magyar filmek egyik utolsó úriembere volt
A hetvenes években, amikor a televízió még esemény volt, és az egész ország ugyanazt a sorozatot nézte esténként, Oszter Sándor neve egyet jelentett a karizmával. A Rózsa Sándorban úgy hozta a szabad lelkű, vad, mégis szerethető betyárt, mintha rá szabták volna a szerepet. Volt benne keménység és tartás, de valahol mélyen ott bujkált benne az a fájóan emberi érzékenység, amitől a nézők nemcsak nézték, hanem meg is szerették a karakterét. Ez a sorozat tette őt igazi országos kedvenccé, és azóta is ez az alakítás az, amit mindenki emleget, ha szóba kerül a neve. Nem véletlen becézték betyárkirálynak is.
Oszter Sándor filmjei
A 80 huszár Makk Károly egyik legemlékezetesebb 1978-as történelmi filmje, amely az 1848-49-es szabadságharc idején játszódik. Oszter Sándor itt Máté Pétert, a fiatal magyar huszárt alakította, aki társaival együtt megszökik az osztrák seregből, hogy hazatérjen Magyarországra harcolni. A szerep tökéletesen illett hozzá: hősies, mégis emberi, romantikus, de sosem túlzó. Ahogy a kamera követte, minden pillantásából érződött a szabadságvágy és az a fajta belső tartás, ami mindig jellemezte.
Új idők, új szerepek
A kétezres években a színész új oldalát is megmutatta. Az Argo (2004) kultikus akcióvígjátékában, majd annak folytatásában, az Argo 2-ben (2015) a tejesembert alakította. Kevesen gondolták volna, hogy a komoly hősök után egyszer csak egy ennyire zakkant, mégis szerethető világban bukkan fel, de Oszter itt is pontosan tudta, mit csinál. A közönség imádta ezt a kettősséget: a klasszikus színész, aki lazán sétál át a komoly drámákból a magyar kultfilmbe. Pár évvel később A Viszkis című filmben újra feltűnt, ezúttal banki biztonsági őrként. Nem sokat beszélt, nem gesztikulált, csak ott volt, és ennyi elég is volt. Abban a néhány percben is hozta mindazt, amiért évtizedeken át szerették. Mindez csak egy szelete annak, amit a vásznon adott, hisz pályája során több tucat filmben szerepelt, a történelmi eposzoktól a lélektani drámákig.
Oszter Sándor színházi szerepeiben is hatalmasakat alakított
A színházban is ugyanazt a karizmát vitte tovább, amit a vásznon megszerettünk benne. A Nemzeti Színház tagjaként klasszikus és kortárs darabokban egyaránt fellépett: játszott Shakespeare- és Móricz-darabokban, és sokszor alakított olyan hősöket, akik mögött ott rejtőzött az emberi gyarlóság is. Ahogy a színpadon, úgy a dalban is megvolt benne ez a tartás. Kevesen tudják, hogy az A szerelem nem szégyen című 1940-es film híres betétdalát, a „Jaj, de szép kék szeme van magának” című nótát, amelyet eredetileg Jávor Pál énekelt Tolnay Klárinak, a győri születésű színész is előadta.
Nem volt az egyetlen alkalom, amikor mikrofon elé állt. Ki ne ismerné az örökzöld „Egy csók és más semmi” dallamát? Az Eisemann Mihály-Békeffi István klasszikusból készült 1989-es tévéfelvételen Zentai Lillával együtt énekelt.
5+1 érdekesség, amit kevesen tudnak a betyárkirályról
- Fiatalon komolyan érdeklődött a zene iránt, zongorázott is, és sokáig kacérkodott a gondolattal, hogy zenész lesz. A színpad és a dal világa végül később, tévéműsorokban találkozott újra, ahol énekesként is megmutatta magát.
- A lovaglás szenvedélye egész életében elkísérte. A Rózsa Sándor forgatásán több lovas jelenetet a saját lovaival vett fel, és büszkén mesélte, hogy a forgatáson nem kellett kaszkadőrre bíznia a veszélyesebb jeleneteket sem.
- Balatonrendes volt a menedéke, ahol igazán otthon érezte magát. Ott pihente ki a városi forgatások fáradalmait, és gyakran maga vásárolt be a helyi boltban. A falubeliek csendes, visszahúzódó emberként ismerték, de mindig kedvesen szólt mindenkinek. Itt is hunyt el, szívinfarktusban, ahogy az a Wikipedián olvasható.
- Humorérzéke legendás volt, de nem harsány, finom iróniával reagált a helyzetekre. Kollégái szerették, mert sosem játszotta meg magát, ha valami nem tetszett neki, azt egyetlen mondattal tette világossá.
- Szerepelt a Barátok Köztben is
- A rendszerváltás után az első szabadon szabadon választott országgyűlés alakuló ülésén Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez című versét ő adta elő
A díjak jöttek-mentek, de a hang örökre megmaradt
Nemcsak tekintetével, hanem teljes életművével is nyomot hagyott a magyar művészetben. A hetvenes évektől kezdve sorra kapta az elismeréseket: a San Remó-i fesztiválon a legjobb férfi alakítás díjával jutalmazták, a Kitörésben nyújtott alakításáért, majd kétszer is átvehette a Rajz János-díjat. A nyolcvanas években Jászai Mari- és Farkas–Ratkó-díjat kapott, 1988-ban Érdemes művész lett, és a következő évtizedekben is rendre elismerték: megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, Kondoros díszpolgára lett, végül 2013-ban Kossuth-díjjal koronázta meg pályáját.
A közönség számára közel sem a díjak miatt volt különleges. Oszter Sándor hangja mély, selymes hang, amelyről azonnal fel lehetett ismerni. Ő szólaltatta meg többek között Steve McQueent a Pokoli toronyban, Terence Hillt a Nevem: Senkiben, Val Kilmert a Willow-ban, Mario Adorfot a Winnetou-ban.
A család, ami mindennél fontosabb volt
Nemcsak a közönségnek adott sokat, hanem azoknak is, akik körülötte éltek. Oszter Sándor lánya, Oszter Alexandra édesapja nyomdokaiba lépve szintén színésznő lett, akire büszkén tekintett. Többször nyilatkozta, hogy számára a legnagyobb siker nem egy díj vagy szerep, hanem az, hogy a lánya is megtalálta a helyét a színpadon. Feleségével, Failoni Donatellával, az olasz származású zongoraművésszel több mint négy évtizeden át éltek együtt.
Oszter Sándor sírja a fővárosban található
A Oszter Sándor halála után Alexandra és édesanyja nemcsak a közönség emlékezetében, hanem az otthonukban is ápolják a hagyatékot, amely most új életre kel: megkezdődött a családi birtok felújítása, ahol minden fal, minden fa egy-egy történetet őriz róla. Ő pedig a Farkasréti temető művészparcellájában alussza örök álmát.
Oszter Sándor fotókon – a tekintet, ami mindent elmondottFotók: Fotók: MW