Négy éve ment el a betyárkirály - ritka fotókkal, videókkal emlékezünk Oszter Sándorra

Oszter Sándor igazi jelenség volt. Nemcsak színészként, hanem emberként is nehéz volt nem észrevenni. A forgatásokon mindig tudta, hogyan kell belépni úgy, hogy mindenki figyeljen rá. A nézők imádták, a kollégák tisztelték, és még azok is ismerték, akik sosem látták színházban. Négy évvel a halála után is elég meghallani a nevét, és mindenkinek beugrik a tekintete, a hangja, vagy egy jelenet, amit csak ő tudott ilyen hitelességgel eljátszani. Arra talán már kevesebben emlékeznek, hogy Győrben született, 1948. szeptember 2-án. Rá emlékezünk most összeállításunkkal.

Oszter Sándor Rózsa Sándorként lopta be magát a magyarok szívébe

Forrás: MW

Oszter Sándor, a betyárkirály a magyar filmek egyik utolsó úriembere volt

A hetvenes években, amikor a televízió még esemény volt, és az egész ország ugyanazt a sorozatot nézte esténként, Oszter Sándor neve egyet jelentett a karizmával. A Rózsa Sándorban úgy hozta a szabad lelkű, vad, mégis szerethető betyárt, mintha rá szabták volna a szerepet. Volt benne keménység és tartás, de valahol mélyen ott bujkált benne az a fájóan emberi érzékenység, amitől a nézők nemcsak nézték, hanem meg is szerették a karakterét. Ez a sorozat tette őt igazi országos kedvenccé, és azóta is ez az alakítás az, amit mindenki emleget, ha szóba kerül a neve. Nem véletlen becézték betyárkirálynak is.

Oszter Sándor filmjei

A 80 huszár Makk Károly egyik legemlékezetesebb 1978-as történelmi filmje, amely az 1848-49-es szabadságharc idején játszódik. Oszter Sándor itt Máté Pétert, a fiatal magyar huszárt alakította, aki társaival együtt megszökik az osztrák seregből, hogy hazatérjen Magyarországra harcolni. A szerep tökéletesen illett hozzá: hősies, mégis emberi, romantikus, de sosem túlzó. Ahogy a kamera követte, minden pillantásából érződött a szabadságvágy és az a fajta belső tartás, ami mindig jellemezte.

Új idők, új szerepek

A kétezres években a színész új oldalát is megmutatta. Az Argo (2004) kultikus akcióvígjátékában, majd annak folytatásában, az Argo 2-ben (2015) a tejesembert alakította. Kevesen gondolták volna, hogy a komoly hősök után egyszer csak egy ennyire zakkant, mégis szerethető világban bukkan fel, de Oszter itt is pontosan tudta, mit csinál. A közönség imádta ezt a kettősséget: a klasszikus színész, aki lazán sétál át a komoly drámákból a magyar kultfilmbe. Pár évvel később A Viszkis című filmben újra feltűnt, ezúttal banki biztonsági őrként. Nem sokat beszélt, nem gesztikulált, csak ott volt, és ennyi elég is volt. Abban a néhány percben is hozta mindazt, amiért évtizedeken át szerették. Mindez csak egy szelete annak, amit a vásznon adott, hisz pályája során több tucat filmben szerepelt, a történelmi eposzoktól a lélektani drámákig.