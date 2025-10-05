október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólyahír

1 órája

Megszületett Lola tündéri csöppsége, elképesztően aranyos képet posztolt az énekesnő

Címkék#énekesnő#Vajna Tímea#gyermek#szerelem#modell

Az énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg a csodás hírt. Megszületett Lola kislánya.

Kisalföld.hu

Közösségi oldalán mondta el Lola: megszületett első gyermeke, egy egészséges kislány. A megható bejegyzésben egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislánya apró lábai láthatók - írja a Bors.

Megszületett Lola kislánya.
Megszületett Lola kislánya.
Fotó: MW Archív

Lola kislányának apró lábai

A hír különösen megható, hiszen Lola korábban arról beszélt, hogy az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen. 

Mutatjuk a tündéri fotót:

További részletek a Bors oldalán.

A gólya sok celebnél megfordult már, megmutatták nekünk is gyermekeiket.

  • Bájos videóban mutatta meg Fekete Dávid a gyermekeit.
  • Tündéri fotót posztolt negyedik gyermekéről a valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony
  • Megszületett Vajna Tímea édes kislánya

Lola egy éve még a szerelemről vallott, most pedig már büszke anyuka.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu