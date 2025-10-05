Gólyahír
1 órája
Megszületett Lola tündéri csöppsége, elképesztően aranyos képet posztolt az énekesnő
Az énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg a csodás hírt. Megszületett Lola kislánya.
Közösségi oldalán mondta el Lola: megszületett első gyermeke, egy egészséges kislány. A megható bejegyzésben egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislánya apró lábai láthatók - írja a Bors.
Lola kislányának apró lábai
A hír különösen megható, hiszen Lola korábban arról beszélt, hogy az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen.
Mutatjuk a tündéri fotót:
Lola egy éve még a szerelemről vallott, most pedig már büszke anyuka.
