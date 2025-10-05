Megszületett Lola tündéri csöppsége, elképesztően aranyos képet posztolt az énekesnő

Közösségi oldalán mondta el Lola: megszületett első gyermeke, egy egészséges kislány. A megható bejegyzésben egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislánya apró lábai láthatók - írja a Bors.

Megszületett Lola kislánya.

Fotó: MW Archív

Lola kislányának apró lábai

A hír különösen megható, hiszen Lola korábban arról beszélt, hogy az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen.

Mutatjuk a tündéri fotót:

További részletek a Bors oldalán.

A gólya sok celebnél megfordult már, megmutatták nekünk is gyermekeiket.

Bájos videóban mutatta meg Fekete Dávid a gyermekeit.

Tündéri fotót posztolt negyedik gyermekéről a valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony

Megszületett Vajna Tímea édes kislánya

Lola egy éve még a szerelemről vallott, most pedig már büszke anyuka.