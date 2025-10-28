Lola először mutatta meg angyali kislányát, ezt a babakocsis, bájos fotót látnod kell

Mint ahogy arról portálunkon olvashattak: nemrég megszületett Lola első gyermeke, egy egészséges kislány. Az akkor megosztott megható bejegyzésben egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislánya apró lábai láthatók. Lola most egy idilli fotót osztott meg az instagramon, a csodás kis csöppségről a babakocsiban.

Lola első gyermeke, egy egészséges kislány. Az énekesnő először mutatta meg a rajongóknak a csöppséget.

Forrás: MW Archívum

Lola megmutatta angyali babáját

Az énekesnő nem is tudná letagadni, hogy mennyire boldog –írja a Bors.

Megható a kislány a születése, hiszen az énekesnő korábban arról beszélt, hogy az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen.

