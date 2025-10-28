október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár

1 órája

Lola először mutatta meg angyali kislányát, ezt a babakocsis, bájos fotót látnod kell

Címkék#énekesnő#kislány#Lola#baba

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg a csodás hírt, anyuka lett. Lola kislánya tündéri, az énekesnő nemrég egy csodás babakocsis fotót osztott meg a csöppségről.

Kisalföld.hu

Mint ahogy arról portálunkon olvashattak: nemrég megszületett Lola első gyermeke, egy egészséges kislány. Az akkor megosztott megható bejegyzésben egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislánya apró lábai láthatók. Lola most egy idilli fotót osztott meg az instagramon, a csodás kis csöppségről a babakocsiban.

Lola gyermek baba babakocsi énekes kislány csöppség
Lola első gyermeke, egy egészséges kislány. Az énekesnő először mutatta meg a rajongóknak a csöppséget.
Forrás:  MW Archívum

Lola megmutatta angyali babáját

Az énekesnő nem is tudná letagadni, hogy mennyire boldogírja a Bors.

Megható a kislány a születése, hiszen az énekesnő  korábban arról beszélt, hogy az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen. 

További részletek a Bors oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu