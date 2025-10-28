1 órája
Lola először mutatta meg angyali kislányát, ezt a babakocsis, bájos fotót látnod kell
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg a csodás hírt, anyuka lett. Lola kislánya tündéri, az énekesnő nemrég egy csodás babakocsis fotót osztott meg a csöppségről.
Mint ahogy arról portálunkon olvashattak: nemrég megszületett Lola első gyermeke, egy egészséges kislány. Az akkor megosztott megható bejegyzésben egy fotót is közzétett, amelyen újszülött kislánya apró lábai láthatók. Lola most egy idilli fotót osztott meg az instagramon, a csodás kis csöppségről a babakocsiban.
Lola megmutatta angyali babáját
Az énekesnő nem is tudná letagadni, hogy mennyire boldog –írja a Bors.
Megható a kislány a születése, hiszen az énekesnő korábban arról beszélt, hogy az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen.
Megszületett Lola tündéri csöppsége, elképesztően aranyos képet posztolt az énekesnő