Életmód

1 órája

A jövő évi Las Vegas-i fitnesz olimpiára készül a győri újdonsült anyuka - fotók, videó

Címkék#edzés#Csoma-Fátrai Virág#fitnesz olimpia#Las Vegas#anyaság

A győri Csoma-Fátrai Virág fitneszversenyző számos elismerést nyert már. Szép eredményekkel vett részt és bizonyított már a siófoki Scitec Muscle Beach versenyen, a Natural Universe-n, emellett dobogó tetejére is került már Európa bajnokságon. Ahogy arról mi is beszámoltunk méltón képviselte Győrt nemrég Las Vegasban is. Virág közben gyermeket szült, de az edzés és a testmozgás azonban továbbra is élete része maradt. Csoma-Fátrai Virág kezébe a hetedik hónapban is kerültek súlyok, de a kisgyermek megszületése után, kis anyukaként is folyamatosan edz és kardiózik.

Kisalföld.hu

A győri Csoma-Fátrai Virág fitneszversenyző számos elismerést nyert már. Ahogy arról mi is beszámoltunk méltón képviselte Győrt nemrég Las Vegasban is. Most, kisgyermeke születési után ismét a las vegasi fitnesz olimpiára készül.

Las Vegas Fátrai Virág fitneszversenyző fitnesz anya edzés
Las Vegas a célja a győri újdonsült anyukának: Csoma-Fátrai Virág fitneszversenyző a fitnesz olimpiára készül.
Forrás:  MW Archívum

Las Vegas szem előtt

– Szülés után gondolom sok olyan kérdés fogalmazódott meg benned hogy: Nem túl korai még elkezdeni edzeni? Hogy jut időd baba mellett? Ki van ilyenkor a babával? Mi motivált arra, hogy visszatérj az edzéshez? Milyen szerencsés vagy, gyorsan lefogytál…. És még sorolhatnám. 

– A szülés egy olyan élethelyzet, ami minden nő számára jelentős változást hoz, mind fizikailag, mind érzelmileg. Az új szerep, amit az anyaság jelent, hatalmas felelősséggel és elvárásokkal jár, nemcsak a társadalom, hanem az anyák saját maguk felé is. Az egyik legnagyobb tévhit, ami a szülés utáni időszakban eluralkodik, az, hogy az anyák testének és életüknek minden területén áldozatokat kell hozniuk – legyen szó a testükről, karrierjükről vagy szabadidejükről. Ez azonban nem egyenlő azzal, hogy az anyáknak „fel kell adniuk” önmagukat. Fél éve, hogy a kislányunk beragyogja a mindennapjainkat, és azóta az életünk minden szempontból megváltozott – mélyebb, gazdagabb, teljesebb lett. Az anyaság számomra a legcsodálatosabb szerep, amit valaha is betölthettem, és minden pillanatát imádom. De ezzel együtt már a kezdetektől tudtam: nem akarom feladni önmagam. Fontosnak tartom, hogy nemcsak anya legyek, hanem:

  • továbbra is nő
  • sportoló
  • társ

és egy olyan ember, aki a saját céljaiért is küzd – mert ebből a kislányom csak tanulhat és töltekezhet.

Csoma-Fátrai Virág kezébe a hetedik hónapban is kerültek súlyok, de a kisgyermek megszületése után, kis anyukaként is folyamatosan edz és kardiózik.

– Mit jelent számodra a mozgás?

– Az edzés számomra nem csak mozgás – hanem önazonosság. Mivel a fitneszvilág mindig is a szenvedélyem volt, számomra egyértelmű volt, hogy vissza szeretnék térni az edzésekhez. Nem azért, mert “vissza akarom kapni a régi testem” – hanem azért, mert ez én vagyok. Az edzések segítenek, hogy fizikailag is jól érezzem magam, mentálisan kiegyensúlyozott maradjak, és újra kapcsolódjak a nőiességemmel. Hiszem, hogy egy nőnek – akár friss anyuka, akár többgyermekes édesanya – joga és szüksége van arra, hogy önmagát is ápolja. Az edzés nekem a kikapcsolódás, a feltöltődés szinonimája lett. Nem menekülés az anyaság elől – hanem épp az, ami segít, hogy jobb anya legyek. Azt, hogy mindezt ilyen harmóniában élhetem meg, óriási részben a férjemnek köszönhetem. Amikor edzeni megyek, ő vigyáz a kicsire – és ilyenkor születik meg az a különleges apa-lánya idő, ami csakis kettejükről szól. A gondoskodás, a szeretet, a példamutatás – ezek nem kizárólagos feladatok, hanem közös értékek, amelyeket együtt adunk át neki.

– A sport nem csak hobbi számodra, hanem életforma is. Milyen céljaid vannak a szemed előtt? Las Vegas a cél?

– Igen, úgy döntöttem, hogy nemcsak visszatérek a fitneszhez, hanem új célt is kitűzök magam elé: szeretnék újra színpadra állni, és jövő ősszel kvalifikálni a Natural Olympiára Las Vegasba – újra, 2022 után. Tudom, hogy ez nem lesz könnyű. Anyaként mások az időbeosztásaim, másképp kell felkészülnöm, de van egy kislányom, aki minden nap motivál, és van egy férjem, aki mindenben támogat. A célom nemcsak az, hogy újra formába lendüljek – hanem az is, hogy megmutassam: anyaként sem kell lemondani az álmainkról. Sőt, az anyaság még erősebbé tett. Hiszem, hogy minden nőnek joga van szülés után is visszatalálni a nőiességéhez, a saját útjához. Nincs egyetlen „jó” anyaság – csak olyan, ami hiteles, szeretetteljes és önazonos. Én ezt az utat járom, és ha ezzel más nőknek is bátorítást tudok adni, akkor már megérte. 

Csoma-Fátrai Virág kezébe a hetedik hónapban is kerültek súlyok, akkor is folyamatosan edzett:

