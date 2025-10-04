A jövő évi Las Vegas-i fitnesz olimpiára készül a győri újdonsült anyuka - fotók, videó

– A sport nem csak hobbi számodra, hanem életforma is. Milyen céljaid vannak a szemed előtt? Las Vegas a cél?

– Igen, úgy döntöttem, hogy nemcsak visszatérek a fitneszhez, hanem új célt is kitűzök magam elé: szeretnék újra színpadra állni, és jövő ősszel kvalifikálni a Natural Olympiára Las Vegasba – újra, 2022 után. Tudom, hogy ez nem lesz könnyű. Anyaként mások az időbeosztásaim, másképp kell felkészülnöm, de van egy kislányom, aki minden nap motivál, és van egy férjem, aki mindenben támogat. A célom nemcsak az, hogy újra formába lendüljek – hanem az is, hogy megmutassam: anyaként sem kell lemondani az álmainkról. Sőt, az anyaság még erősebbé tett. Hiszem, hogy minden nőnek joga van szülés után is visszatalálni a nőiességéhez, a saját útjához. Nincs egyetlen „jó” anyaság – csak olyan, ami hiteles, szeretetteljes és önazonos. Én ezt az utat járom, és ha ezzel más nőknek is bátorítást tudok adni, akkor már megérte.

Csoma-Fátrai Virág kezébe a hetedik hónapban is kerültek súlyok, akkor is folyamatosan edzett: