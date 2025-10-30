41 perce
Irány India: Koltai Róbertre hatalmas kaland vár
Nem mindennapi felkérést kapott Koltai Róbert Jászai Mari-díjas magyar színművész, filmrendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Koltai Róbert hamarosan Indiába utazik.
"Az a megtiszteltetés ért,hogy meghívtak a 31. Kalkutta Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijébe" –írja facebook oldalán a színművész, filmrendező. Koltai Róbert hamarosan utazik.
Koltai Róbert: nagy kaland lesz
Mint hogy fogalmaz: "A Cinefesten, az életműdíj átadása után elém pattant egy indiai újságíró és megkérdezte, hogy én vagyok-e én. Azt hiszem -feleltem. Beszélgetni kezdtünk és két nappal később megérkezett ez a megtisztelő felkérés. Még soha nem voltam Indiában. Nagy kaland lesz." –fogalmazott Koltai Róbert.