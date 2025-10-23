október 23., csütörtök

Örömhír

43 perce

Ikerfiúk érkeztek Pásztor Ádámékhoz: Ábel és Zsombor már otthon cseperedik - fotók

Október 18-án közölte az örömhírt Pásztor Ádám, hogy megérkeztek családjukba a várva várt ikerfiúk. A mosonmagyaróvári származású színész érdeklődésünkre elárulta: jól vannak az ikerfiúk és édesanyjuk is, a picik már otthon gyarapodhatnak.

Mészely Réka

Pásztor Ádám legnagyobb szerepére készül: ikerfiúk érkeznek hamarosan a mosonmagyaróvári tehetség családjába. Írtuk nemrég portálunkon. Közben a mosonmagyaróvári származású színész meg is osztotta közösségi oldalán: megérkeztek az ikrek!

Ikerfiúk érkeztek Pásztor Ádám családjába
Fotó: Pásztor Ádám- Hivatalos Oldal
Fotó: Pásztor Ádám- Hivatalos Oldal

Ikerfiúk: Ádám és Zsombor

"Kedd reggel két kis Csodával bővült a családunk! 🩵👶🏻🩵 Isten hozott Benneteket Ábel & Zsombor!" – tette közzé a színész hivatalos oldalán.

Ábel és Zsombor érkezéséről érdeklődtünk is Pásztor Ádámnál, aki elárulta, hogy az ikrek és anyukájuk is jól van, így haza is engedték őket a kórházból. Így a picik már otthon cseperedhetnek. 

Ádám egyébként az apa szerep mellett a napokban debütált az Ember tragédiájában Mórahalmon a Babits Mihály Színházzal. Ez most nem egy zenés darab, hanem egy prózai szerep. Azért is mondott rá igent, mert ez az egyik kedvenc darabja. 

– Madáchnak sikerült a saját korán túllépnie, és kétségbeejtő jóslattal a jövőbe tekinteni. Szeretném, hogyha ezt a produkciót is el tudnánk Mosonmagyaróvárra hozni – avatott be az Ádám szerepét alakító tehetség.

 

