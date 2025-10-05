október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Televízió

16 perce

Új filmben hódíthat Kádár L. Gellért, a Hunyadi szívtiprója

Címkék#Hunyadi#kaland#szerep#sorozat#színész

Ki ne ismerné a Hunyadi televíziós sorozat szívtipróját. Kádár L. Gellért nemrég elárulta, melyik új alkotásban kap szerepet a Hunyadi után.

Kisalföld.hu

Mint arról portálunkon beszámoltunk: a Hunyadi sorozat meghódítja Kanadát. A Hunyadi János életéről szóló sorozat nemrég a rangos Torontói Filmfesztiválon mutatkozott be, már a kanadai közönség a CBC streamingcsatornán láthatja. Nemrég a sorozat főszereplője, Kádár L. Gellért azt is elárulta: melyik új filmben fog szerepelni.

Hunyadi Kádár L. Gellért színész film szerep
Hunyadi után új szerepben: Kádár L. Gellért nemrég felköltözött a fővárosba, és egy új filmbe is főszerepet kapott. 
Forrás: Fotó: CSABA AKNAY

A Bors cikke szerint Kádár L. Gellért élete teljesen felfordult, Dobó Kata filmjében forgat, és nemrég fel is költözött a fővárosba.

Hunyadi után újabb kalandok

Ahogy a színész fogalmazott, sokat változott az utóbbi időben: nem hasraütésszerűen vállal felkéréseket, hanem megfontolja kínálkozó lehetőségeket. Az biztos, hogy Kádár L. Gellért Dobó Kata filmjében kapott főszerepet.

De hogy dolgozzák fel a hirtelen jött sikert a Hunyadi sztárjai? Nemrég megszólaltak a főszereplők: Kádár L. Gellért, Rujder Vivien, Törőcsik Franciska és Fekete Ernő. A videóban exkluzív részleteket meséltek a forgatásról, nyelvi nehézségekről és mindenről, ami a színfalak mögött történt. 

A Hunyadi sorozat győr-Moson-Sopronban is hódított, hiszen Szilágyi Erzsébet szerepében Rujder Vivient mosonmagyaróvári színművészt láthatták a nézők.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu