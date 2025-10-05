Új filmben hódíthat Kádár L. Gellért, a Hunyadi szívtiprója

Mint arról portálunkon beszámoltunk: a Hunyadi sorozat meghódítja Kanadát. A Hunyadi János életéről szóló sorozat nemrég a rangos Torontói Filmfesztiválon mutatkozott be, már a kanadai közönség a CBC streamingcsatornán láthatja. Nemrég a sorozat főszereplője, Kádár L. Gellért azt is elárulta: melyik új filmben fog szerepelni.

A Bors cikke szerint Kádár L. Gellért élete teljesen felfordult, Dobó Kata filmjében forgat, és nemrég fel is költözött a fővárosba.

Hunyadi után újabb kalandok

Ahogy a színész fogalmazott, sokat változott az utóbbi időben: nem hasraütésszerűen vállal felkéréseket, hanem megfontolja kínálkozó lehetőségeket. Az biztos, hogy Kádár L. Gellért Dobó Kata filmjében kapott főszerepet.

De hogy dolgozzák fel a hirtelen jött sikert a Hunyadi sztárjai? Nemrég megszólaltak a főszereplők: Kádár L. Gellért, Rujder Vivien, Törőcsik Franciska és Fekete Ernő. A videóban exkluzív részleteket meséltek a forgatásról, nyelvi nehézségekről és mindenről, ami a színfalak mögött történt.

A Hunyadi sorozat győr-Moson-Sopronban is hódított, hiszen Szilágyi Erzsébet szerepében Rujder Vivient mosonmagyaróvári színművészt láthatták a nézők.