Csornán koncertezett Hobo, aki 80 évesen sem pihen
Hobo nyolcvan évesen sem pihen, szövegeket és könyvet ír, előadóestre készül és kétrészes filmet csinálnak róla. A kisalfold.hu interjút készített vele, titkokat is elárult. A kerti törpékről, a Budapest Blues Band együttes terveiről és arról, mivel tud kikapcsolódni. Gondolta volna, hogy Hobot a lövöldözős filmek pihentetik?
Csornán koncertezett a közelmúltban Hobo, a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programján. Fergeteges hangulatot csinált. Fellépése előtt interjút adott a kisalfold.hu-nak, a beszélgetésben magánéletéről is osztott meg "titkokat" és szakmai terveiről is beszámolt. Hobo mesélt a Rábaközhöz kötődő emlékeiről, a kerti törpékről, a Hobo 80 turnéról. Nekünk beszélt először arról, hogy új együttese, a Budapest Blues Band lemez megjelentetésére készül. Azt is mondta, hogy soha életében "nem volt még úgy befogva", mint manapság. Egymást érik a fellépések, felkérések, a bemutatók. Pihenésképpen "lövöldözős"filmeket néz.
Hobo rábaközi emlékei és a blues
– Milyen viszonyban van a szerencsejátékokkal?
– Talán 1958-ban vagy 1959-ben egyszer lottóztam, aztán soha többet nem. Természetesen nem nyertem.
– És milyen a kapcsolata a Rábaközzel, Csornával? Nem először lép fel a városban.
– Én a hétköznapok embere vagyok, mindenhova szívesen megyek, nemsokára például Pápán játszunk, de a Déryné Programban is járom a falvakat. Mindenhova elmegyek, ahova hívnak, a győri színházban is játszom majd. Nekem nincs különbség, kocsmákban, templomokban, börtönökben is játszom.
Csornáról, a csornai bulikról vannak régi emlékeim. Például voltunk egy házban, elfelejtettem már a népművelő nevét, akinél történt, kiléptem a házból, aminek a közelében volt egy patak és majdnem beleestem. De nem azért, mert be voltam rúgva, mert nem iszom alkoholt, hanem valami más miatt botlottam meg.
Aztán volt egy kalandom Kapuvár közelében is, de a helyszínre nem emlékszem pontosan, régen volt. Az osztrák határ felé mentünk, megálltunk és a többiek beültek a kocsmába. Én viszont megláttam, hogy az országút mellett van egy kerti törpés üzlet. Átmentem és legalább harminc-negyven különböző kerti törpe volt ott, de mindenféle fajta. A boltos megismert és azt mondta, ha kirakhat egy idézetet a Mesél az erdő című Hobo Blues Band számból, akkor kedvezményesen ad nekem törpéket. Nagy kerti törpés vagyok, erdőszélén lakom és kitaláltam, hogy eldugom a törpéket a kerítés mellett és felszereltetek egy lámpát. Amikor pedig vendégek vannak és kint ülünk velük a kertben, akkor rálépek a lámpa kapcsolójára, felgyullad a fény és ott jönnek a fiúk a bányából. Azaz a törpék. Na, felhívtam a feleségemet Kapuvárról, vagy ahol a környéken voltunk és mondtam, hogy viszek haza harminc darab kerti törpét. Nem nagyon arattam sikert az ötlettel. Viszont a feleségem megismerkedett egy nyíregyházi törpekészítővel és a következő karácsonyra kaptam egy körülbelül egy méter tíz centis törpét, amit egy koncerten adott át. Nem vettem észre, csak később, hogy az a kerti törpe én vagyok. Azóta is bent van a házunkban, vigyázunk rá.
– Valamikor az 1990-es években hallottam először élőben játszani Sitkén, a kápolnakoncerten. Részt vesz manapság is a fesztiválon?
– Nem, mert nem hívnak. Mennék, ha hívnának. Balázs Fecóval jó barátságban voltam. Talán, már húsz éve sem játszottam Sitkén.
– Idén betöltötte a nyolcvanat és elkezdődött a Hobo 80 koncertsorozat, aminek a java még hátra van.
– Igen, mert mindig jönnek be új helyszínek. Februárban fejezzük be, harminc és negyven előadás között lesz, de előre nem lehet tudni.
– Milyenek a koncertek?
– Nagyon komoly tapasztalatom van, nem dobálnak meg paradicsommal.
– A rock és a blues tehát ma is megy, van rá igény.
– Én úgy gondolom, hogy a magyar nyelvű bluest nem sikerült meghonosítani, mert rajtam kívül ezt nem csinálja senki. A Deák Bill Gyula inkább rockénekes, egyrészt, másrészt tőle ezt nem lehet várni, mert ő nem szerző. Ahhoz, hogy magyarul megszólaljon a blues, azt meg kell írni. Ezt rajtam kívül nem csinálja senki. Nem azért, mert én jobb vagyok, hanem mert ők más érdeklődésű emberek. Kevesen játszanak bluest. Nyolcvan éves koromban alapítottam egy új zenekart, az a neve, hogy Budapest Blues Band. Én is benne vagyok, de olyanok is, mint
- Szűcs Gábor, azaz Little G. Weevil,
- Fekete Jenő, vagy
- Nemes Zoli.
Most elárulom, erről eddig nem nyilatkoztam, lesz egy lemezünk, megírtam a szöveget, nagyon kemény tartalmú dolog lesz, amiről egyelőre még nem akarok beszélni, de írják már a zenét is. Megírtam egy teljes albumnyi anyagot, vagy talán még többet is. Jövőre mutatjuk majd be, idén már nincs rá idő.
– Akkor ez lesz a 2026-os terv.
– Ó, már 2027-es programok is vannak. Készítenek rólam egy filmet és december 5-én lesz a Hobo zene nélkül című előadóestem bemutatója a Nemzeti Színházban. Ezt a kétrészes filmet az év elején mutatják be a televízióban és utána lesz belőle egy mozifilm. Vannak megírt darabok, a Tiltott gyümölcs, a 31 dosszié, a Medvevár hangos könyv. Megírtam egy könyvet, ami remélhetőleg még idén megjelenik. Soha életemben nem voltam még ennyire befogva.
– Mivel piheni ki magát, mi kapcsolja ki és lazítja el?
– Olyan filmekkel pihenem ki magam, amikben szitává lövik egymást a szereplők. Ha az első öt percben nincs legalább öt halott és kilenc sebesült, nem nézem tovább. Azokon nem kell gondolkodni. Nagyon sokat olvasok, mindig foglalkozom valamivel, de ha pihenésre vágyom, akkor megnézek egy Clint Eastwood-filmet, abban nem csalódom, mert tudom, hogy öt percen belül lőnek, de nem kell izgulnom, hogy esetleg őt ölik meg.