Csornán koncertezett Hobo, aki 80 évesen sem pihen

Csornán koncertezett a közelmúltban Hobo, a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programján. Fergeteges hangulatot csinált. Fellépése előtt interjút adott a kisalfold.hu-nak, a beszélgetésben magánéletéről is osztott meg "titkokat" és szakmai terveiről is beszámolt. Hobo mesélt a Rábaközhöz kötődő emlékeiről, a kerti törpékről, a Hobo 80 turnéról. Nekünk beszélt először arról, hogy új együttese, a Budapest Blues Band lemez megjelentetésére készül. Azt is mondta, hogy soha életében "nem volt még úgy befogva", mint manapság. Egymást érik a fellépések, felkérések, a bemutatók. Pihenésképpen "lövöldözős"filmeket néz.

Hobo úgy érzi, még soha nem volt ennyire befogva. Sokat dolgozik és mindenhova elmegy, ahova hívják. Fotók: Molcsányi Máté

Hobo rábaközi emlékei és a blues

– Milyen viszonyban van a szerencsejátékokkal?

– Talán 1958-ban vagy 1959-ben egyszer lottóztam, aztán soha többet nem. Természetesen nem nyertem.

– És milyen a kapcsolata a Rábaközzel, Csornával? Nem először lép fel a városban.

– Én a hétköznapok embere vagyok, mindenhova szívesen megyek, nemsokára például Pápán játszunk, de a Déryné Programban is járom a falvakat. Mindenhova elmegyek, ahova hívnak, a győri színházban is játszom majd. Nekem nincs különbség, kocsmákban, templomokban, börtönökben is játszom.

Csornáról, a csornai bulikról vannak régi emlékeim. Például voltunk egy házban, elfelejtettem már a népművelő nevét, akinél történt, kiléptem a házból, aminek a közelében volt egy patak és majdnem beleestem. De nem azért, mert be voltam rúgva, mert nem iszom alkoholt, hanem valami más miatt botlottam meg.

Aztán volt egy kalandom Kapuvár közelében is, de a helyszínre nem emlékszem pontosan, régen volt. Az osztrák határ felé mentünk, megálltunk és a többiek beültek a kocsmába. Én viszont megláttam, hogy az országút mellett van egy kerti törpés üzlet. Átmentem és legalább harminc-negyven különböző kerti törpe volt ott, de mindenféle fajta. A boltos megismert és azt mondta, ha kirakhat egy idézetet a Mesél az erdő című Hobo Blues Band számból, akkor kedvezményesen ad nekem törpéket. Nagy kerti törpés vagyok, erdőszélén lakom és kitaláltam, hogy eldugom a törpéket a kerítés mellett és felszereltetek egy lámpát. Amikor pedig vendégek vannak és kint ülünk velük a kertben, akkor rálépek a lámpa kapcsolójára, felgyullad a fény és ott jönnek a fiúk a bányából. Azaz a törpék. Na, felhívtam a feleségemet Kapuvárról, vagy ahol a környéken voltunk és mondtam, hogy viszek haza harminc darab kerti törpét. Nem nagyon arattam sikert az ötlettel. Viszont a feleségem megismerkedett egy nyíregyházi törpekészítővel és a következő karácsonyra kaptam egy körülbelül egy méter tíz centis törpét, amit egy koncerten adott át. Nem vettem észre, csak később, hogy az a kerti törpe én vagyok. Azóta is bent van a házunkban, vigyázunk rá.