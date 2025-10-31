1 órája
A rapper és a birkózó a győri gyrosost szemelték ki menekülés közben - fotók
Tovább forog a a Most Wanted műsor, Puskás Petiék után újabb szökevényekkel találkoztak Győr-Moson-Sopronban. Ezúttal G.w.M és Bárdosi Sándor éheztek meg és tettek egy kitérőt, megkóstolták a győri gyrost.
A Most Wanted szereplőit Sebestyén Balázs és segítői üldözik az országban. Telefon, étel, szállás és pénz nélkül kell menekülniük és elbújniuk. A műsor részleteiről korábban többször is írtunk portálunkon. Ezúttal Győrben csíptek el két celebet a győri gyrosos közelében.
Győri gyrosost szemelt ki a két rabruhás celeb
A Kebap Ház büszkén tette közzé a fotókat és az érdekességeket a találkozásról:
G.w.M és Bárdosi Sándor szökevények menekülés közben tudták, hogy Győrben hol lakhat jól - gyorsan A rabruhás celebeknek természetesen segítettünk és jóllakottan menekülnek tovább az RTL Most Wanted – A hajsza műsor keretében! Te találkoztál velük Győrben?