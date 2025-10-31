A rapper és a birkózó a győri gyrosost szemelték ki menekülés közben - fotók

A Most Wanted szereplőit Sebestyén Balázs és segítői üldözik az országban. Telefon, étel, szállás és pénz nélkül kell menekülniük és elbújniuk. A műsor részleteiről korábban többször is írtunk portálunkon. Ezúttal Győrben csíptek el két celebet a győri gyrosos közelében.

Lebukott a két celeb, a győri gyrosos kamerája rögzítette az eseményeket. Forrás: Kebap Ház

Győri gyrosost szemelt ki a két rabruhás celeb

A Kebap Ház büszkén tette közzé a fotókat és az érdekességeket a találkozásról: