október 31., péntek

Farkas névnap

+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megéheztek

1 órája

A rapper és a birkózó a győri gyrosost szemelték ki menekülés közben - fotók

Címkék#celeb#gyros#győr

Tovább forog a a Most Wanted műsor, Puskás Petiék után újabb szökevényekkel találkoztak Győr-Moson-Sopronban. Ezúttal G.w.M és Bárdosi Sándor éheztek meg és tettek egy kitérőt, megkóstolták a győri gyrost.

Kisalföld.hu

A Most Wanted szereplőit Sebestyén Balázs és segítői üldözik az országban. Telefon, étel, szállás és pénz nélkül kell menekülniük és elbújniuk. A műsor részleteiről korábban többször is írtunk portálunkon. Ezúttal Győrben csíptek el két celebet a győri gyrosos közelében.

győri gyrosost szemelt ki két celeb.
Lebukott a két celeb, a győri gyrosos kamerája rögzítette az eseményeket. Forrás: Kebap Ház

Győri gyrosost szemelt ki a két rabruhás celeb

A Kebap Ház büszkén tette közzé a fotókat és az érdekességeket a találkozásról:

G.w.M és Bárdosi Sándor szökevények menekülés közben tudták, hogy Győrben hol lakhat jól - gyorsan  A rabruhás celebeknek természetesen segítettünk és jóllakottan menekülnek tovább az RTL Most Wanted – A hajsza műsor keretében! Te találkoztál velük Győrben?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu