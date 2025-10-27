Könnyekben tört ki a zsűri Freddie produkcióján, az angyalhangú tenor mindenkit elvarázsolt - videó

Andrea Bocelli bőrébe bújva énekelt Freddie a Sztárban Sztár All Stars vasárnap epizódjában. A győri énekes nem akármilyen produkciót tett le az asztalra.

Győri énekes a színpadon: Freddie elvarázsolta a zsűrit és a nézőket is.

Forrás: MW Archívum

Győri énekes az angyalhangu tenor szerepében

Az angyalhangú tenor, Andrea Bocelli bőrébe bújva énekelt hatalmasat a Sztárban Sztár All Stars színpadán Freddie. A győri énekes megdobogtatta a szíveket, és a zsűri is könnyekben tört ki az előadása után. Kiss Ramóna és Liptai Claudia teljesen el volt varázsolva attól, amilyen hangulatot teremtett Freddie a stúdióban, a fiúk azonban nem értettek egyet velük.

Nézd meg mi történt:

Itt pedig a zsűri reakciója videón: