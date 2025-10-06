október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

53 perce

Sztárok a sztárban - Freddie a nap győztese

Címkék#Freddie#Sztárban Sztár#AC / DC#verseny#műsor

A Sztárban Sztár All Stars legjobb tizenkettő versenyzője egymás után mutatta meg, mire képes. Ezúttal egy versenyzőtől búcsúzott a műsor, azonban az nem Freddie volt.

Kisalföld.hu

Új fejezet kezdődött vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars-adásában, a verseny ugyanis immáron az egyenes kieséses szakaszba lépett, ahol minden produkció sorsdöntő volt. Ugyanis az indulók fele már búcsúzott, így ezúttal a legjobb tizenkettő állhatott színpadra, hogy bebizonyítsa, ki a legnagyobb átváltozóművész a mezőnyben - írja az index. Freddie is a versenyzők között.

Nem Freddie esett ki.
Nem Freddie esett ki.
Fotó: MW Archív

Freddie a nap győztese

Freddie legutóbb felesége kedvenc dalával, napjaink egyik legnagyobb slágerével – Alex Warren: Ordinary – lépett színpadra.

A harmadik fellépő Freddie volt, aki az AC/DC ikonikus frontemberét, Brian Johnsont keltette életre a You Shook Me All Night Long című klasszikussal. Korábban hullámzó teljesítményt nyújtott, most viszont mindent feltett egy lapra, és látványosan bizonyított is. A rekedtes hang, a mozdulatok, a lazaság – minden a helyén volt, a zsűri pedig egyöntetűen imádta. Liptai szerint ez volt az eddigi legjobb produkciója, Stohl pedig nevetve jegyezte meg, hogy annyira jó volt, hogy sajnálatára „nem tudta közben nézni a táncos lányokat”. Hajós elismerően, na meg persze viccelődve megjegyezte, hogy Freddie egyszerre jóképű, tehetséges és normális – ami szerinte egyenesen ritka és hátrány ebben a szakmában. Freddie is 40 pontot zsebelt be, így Dér Henivel holtversenyben vezette a mezőnyt a műsor ezen pontján.

Az este végén, a zsűri pontszámai és a nézői szavazatok összesítése után kisebb meglepetésre, de nem érdemtelenül Freddie lett a nap győztese, így ő biztosította helyét a következő fordulóban.

Ha tudni szeretnéd ki esett ki, olvasd el az index cikkét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu