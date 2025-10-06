Sztárok a sztárban - Freddie a nap győztese

Új fejezet kezdődött vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars-adásában, a verseny ugyanis immáron az egyenes kieséses szakaszba lépett, ahol minden produkció sorsdöntő volt. Ugyanis az indulók fele már búcsúzott, így ezúttal a legjobb tizenkettő állhatott színpadra, hogy bebizonyítsa, ki a legnagyobb átváltozóművész a mezőnyben - írja az index. Freddie is a versenyzők között.

Nem Freddie esett ki.

Freddie a nap győztese

Freddie legutóbb felesége kedvenc dalával, napjaink egyik legnagyobb slágerével – Alex Warren: Ordinary – lépett színpadra.

A harmadik fellépő Freddie volt, aki az AC/DC ikonikus frontemberét, Brian Johnsont keltette életre a You Shook Me All Night Long című klasszikussal. Korábban hullámzó teljesítményt nyújtott, most viszont mindent feltett egy lapra, és látványosan bizonyított is. A rekedtes hang, a mozdulatok, a lazaság – minden a helyén volt, a zsűri pedig egyöntetűen imádta. Liptai szerint ez volt az eddigi legjobb produkciója, Stohl pedig nevetve jegyezte meg, hogy annyira jó volt, hogy sajnálatára „nem tudta közben nézni a táncos lányokat”. Hajós elismerően, na meg persze viccelődve megjegyezte, hogy Freddie egyszerre jóképű, tehetséges és normális – ami szerinte egyenesen ritka és hátrány ebben a szakmában. Freddie is 40 pontot zsebelt be, így Dér Henivel holtversenyben vezette a mezőnyt a műsor ezen pontján.

Az este végén, a zsűri pontszámai és a nézői szavazatok összesítése után kisebb meglepetésre, de nem érdemtelenül Freddie lett a nap győztese, így ő biztosította helyét a következő fordulóban.

