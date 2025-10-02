18 perce
Hosszas betegség után hunyt el a magyar filmrendező
Hosszan tartó betegség után elhunyt Elek Judit, Kossuth-és Balázs Béla-díjas filmrendező, aki novemberben lett volna 88 éves. Elek Judit forgatókönyvíróként a Móricz Zsigmond regénye alapján írt Árvácskát jegyzi.
Elhunyt a Kossuth-és Balázs Béla-díjas filmrendező, Franciaországban ebben a hónapban adták ki 17 filmjéből álló díszdobozban teljes munkásságát. Elek Judit 87 éves volt –írja a Bors.
Elek Judit az Európai Film Akadémia tagja volt
Elek Judit a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult, ahol a legendás Máriássy-osztály tagja volt Huszárik Zoltán és Szabó István mellett. Első játékfilmje az 1969-ben rendezett Sziget a szárazföldön volt. Meddig él az ember? című dokumentumfilmje 1968-ban a locarnói fesztivál különdíját nyerte el. Forgatókönyvíróként a Móricz Zsigmond regénye alapján írt Árvácskát jegyzi.
1986-ban megkapta a francia Irodalom és Művészetek Rend lovagi fokozatát, majd a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét is. Munkásságát 1987-ben Balázs Béla-díjjal, 2008-ban Kossuth-díjjal ismerték el, 2009-ben a Magyar Mozgókép Mestere címmel tüntették ki.
A Balázs Béla Stúdió alapító tagja, az Európai Film Akadémia tagja volt. Elek Juditot a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti.