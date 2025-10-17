október 17., péntek

Hedvig névnap

10°
+17
+5
Party

1 órája

DJ Yamina a győri Dunakapu téren szórakoztatta a közönséget - fotók

Győrben is bulit csapott DJ Yamina, aki az ország egyik legismertebb női lemezlovasa.

Kisalföld.hu

Élettel telt meg a Dunakapu tér, a kónyi származású DJ pénteken délután szórakoztatta a közönséget. Még augusztusban írtunk arról, hogy hazatért a Rábaközbe és elkápráztatta a kónyiakat a lemezlovas. DJ Yamina fellépéséről képeket is hoztunk!

DJ Yamina
DJ Yamina pörgette a bulit Győrben pénteken délután. Fotó: Krizsán Csaba

DJ Yamina Győrben zenélt

Mutatjuk a galériát DJ Yamina előadásáról:

Győrben lépett fel DJ Yamina

Fotók: Krizsán Csaba

 

