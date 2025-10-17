Party
1 órája
DJ Yamina a győri Dunakapu téren szórakoztatta a közönséget - fotók
Győrben is bulit csapott DJ Yamina, aki az ország egyik legismertebb női lemezlovasa.
Élettel telt meg a Dunakapu tér, a kónyi származású DJ pénteken délután szórakoztatta a közönséget. Még augusztusban írtunk arról, hogy hazatért a Rábaközbe és elkápráztatta a kónyiakat a lemezlovas. DJ Yamina fellépéséről képeket is hoztunk!
DJ Yamina Győrben zenélt
Mutatjuk a galériát DJ Yamina előadásáról:
Győrben lépett fel DJ YaminaFotók: Krizsán Csaba
