Bilincsben vitték el DJ Yaminát a stúdióból - videó

A felvételen azt láthatjuk, ahogyan a TEK-esek bevonulnak a Rádió1 stúdiójába és előbb a falhoz állítják, majd megbilincselik és úgy viszik el a magát kónyinak valló női lemezlovast. DJ Yamina csak annyit árult el a videóban, hogy széttépte a behívót, és ez lett ennek a következménye. A napokban Győrben láttuk egy fellépésen az ország egyik leghíresebb női DJ-jét, fotókat is hoztunk.

A győri Dunakapu téren pörgette a lemezeket nemrégiben DJ Yamina. Fotó: Krizsán Csaba

DJ Yamina bilincsben távozott a stúdióból

Széttéptem ugye a behívót… Kérlek benneteket október 26-tól, ha bármerre láttok az utcákon, dobjatok már meg egy kis kajával vagy pénzzel, vagy szállással

- tette hozzá a bejegyzéséhez a női DJ.

A valódi ok ami miatt "elkapták" a lemezlovast az az RTL Klub Most Wanted – A hajsza című menekülős reality műsora, amelyben Sebestyén Balázs és csapata 24 hírességet próbál elkapni egy különleges országos játék keretében. Ehhez kapcsolódóan készítették el a kedvcsináló videót.