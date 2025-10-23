október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

19°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lecsapott a TEK

28 perce

Bilincsben vitték el DJ Yaminát a stúdióból - videó

Címkék#TEK#bilincs#DJ Yamina

A Facebookon posztolt egy megdöbbentő videót a kónyi lemezlovas, DJ Yamina.

Kisalföld.hu

A felvételen azt láthatjuk, ahogyan a TEK-esek bevonulnak a Rádió1 stúdiójába és előbb a falhoz állítják, majd megbilincselik és úgy viszik el a magát kónyinak valló női lemezlovast. DJ Yamina csak annyit árult el a videóban, hogy széttépte a behívót, és ez lett ennek a következménye. A napokban Győrben láttuk egy fellépésen az ország egyik leghíresebb női DJ-jét, fotókat is hoztunk.

DJ Yamina: elkapták a TEK-esek, ezért.
A győri Dunakapu téren pörgette a lemezeket nemrégiben DJ Yamina. Fotó: Krizsán Csaba

DJ Yamina bilincsben távozott a stúdióból

Széttéptem ugye a behívót… Kérlek benneteket október 26-tól, ha bármerre láttok az utcákon, dobjatok már meg egy kis kajával vagy pénzzel, vagy szállással

- tette hozzá a bejegyzéséhez a női DJ.

A valódi ok ami miatt "elkapták" a lemezlovast az az RTL Klub Most Wanted – A hajsza című menekülős reality műsora, amelyben Sebestyén Balázs és csapata 24 hírességet próbál elkapni egy különleges országos játék keretében. Ehhez kapcsolódóan készítették el a kedvcsináló videót.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu