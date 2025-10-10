Varázslatos 36 napot töltött Balin Curtis és párja, az egykor Győrben játszott sztárkosaras - fotók

A döntőhöz érkezett az Ázsia Expressz, amelynek szerdai adásában kialakult a Top 3-as mezőny. Curtis és kedvese, Judie is távozott a műsorból, pozitívan nyilatkoztak a Balin töltött időszakról –írja a Bors.

Curtis és kedvese, Judie felejthetetlen napokat töltött Balin.

Curtis és Judie: távoztak a műsorból

Curtis és Judi számára véget ért az Ázsia Expressz kalandja. A rapper így vélekedett az instagramon: "Eddig tartott nekünk ez a hatalmas kaland… Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk a műsornak amit soha nem fogunk elfelejteni." Megköszönte továbbá a tévénézőknek, a rajongóknak, a szurkolóknak, akik napról napra szorítottak értük.

A rapper és az egykor Győrben játszott sztárkosaras öt évvel ezelőtt mutatkozott először a nyilvánosság előtt egy párként. 2024-ben volt az eljegyezték, korábbi cikkünkben azt írtuk hogy, a szerelmespár kapcsolata azóta is tündérmesébe illően alakul. A korábbi tervekkel ellentétben nem vártak tovább: összeházasodtak. Hogy milyen volt a ceremónia? Erről itt olvashatsz. Fotókat is mutatunk a nagy napról.