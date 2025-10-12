Cserpes Laura megmutatta különleges ruháját

Instagram oldalán az alábbi képcsokrot osztotta meg Cserpes Laura. Az énekesnő képei között egy rövid videót is láthatunk, ahol énekével örvendeztette meg a közönséget. Nemrégiben fantasztikus hírt osztott meg Laura, és új hajszínét is megmutatta követőinek.

Cserpes Laura ragyogott a különleges szettben. Forrás: MW archívum

Daalarna szettben mutatta meg magát Cserpes Laura

Ahogyan az a posztjában is olvasható a prémium ruhagyártó, a Daalarna ruháját viselte az est során a kapuvári énekesnő, aki sugárzott a különleges szettben.