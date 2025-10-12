Ragyogás
Cserpes Laura megmutatta különleges ruháját
A kapuvári énekesnő egy felső kategóriás üzlet designer ruhában mutatta meg magát követőinek.
Instagram oldalán az alábbi képcsokrot osztotta meg Cserpes Laura. Az énekesnő képei között egy rövid videót is láthatunk, ahol énekével örvendeztette meg a közönséget. Nemrégiben fantasztikus hírt osztott meg Laura, és új hajszínét is megmutatta követőinek.
Daalarna szettben mutatta meg magát Cserpes Laura
Ahogyan az a posztjában is olvasható a prémium ruhagyártó, a Daalarna ruháját viselte az est során a kapuvári énekesnő, aki sugárzott a különleges szettben.
