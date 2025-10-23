október 23., csütörtök

43 perce

Igazi díva Cserpes Laura ezen a képen, örömhírt osztott meg rajongóival

Nem akármilyen hírt osztott meg a napokban az énekes. Cserpes Laura a közösségi média felületén üzent a rajongóknak.

Kisalföld.hu

Az eddig megszokotthoz képest új árnyalatot mutatott meg magából a közösségi oldalán az énekes. Cserpes Laura nemrég megmutatta új hajszínét az Instagramon. Eddig szőke hajszínéről vöröses árnyalatúra váltott az énekesnő, aki tavaly férjhez ment titokban. A nagy napról eddig sosem látott felvételekről is írtunk. Nemrég ismét megosztott egy képet a rajongóival, igaz díva ezen a képen.

Cserpes Laura kapuvári énekes rajongók
Cserpes Laura: "Talán egészen kezdem megkedvelni az ismeretlent". 
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

Cserpes Laura: két szerzemény bemutatására készül

Mint azt bejegyzésében írja: rengeteg változás zajlott az életemben az elmúlt hetekben.. viszont amennyire meg “kellene” ettől ijednem, valamiért annyira vagyok nyugodt és rezignált. Egyszerűen próbálom kívülről nézni a “big picture” szempontjából az egész helyzetemet. Talán nem is olyan ijesztő dolog ez a változás. Talán egészen kezdem megkedvelni az ismeretlent. 
Közben pedig két olyan szerzemény készül, hogy egyszerűen alig bírom kivárni, hogy megmutassam nektek..

Mint azt megírtuk portálunkon, a kapuvári születésű Cserpes Laurát 2008-ban fogadta szívébe a közönség. Aktívan telnek napjai, Cserpes Laura, kapuvári énekes gyakran jelentkezik közösségi oldalán a rajongóinak. Nemrég egy felső kategóriás üzlet designer ruhában mutatta meg magát követőinek.

 

