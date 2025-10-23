1 órája
Igazi díva Cserpes Laura ezen a képen, örömhírt osztott meg rajongóival
Nem akármilyen hírt osztott meg a napokban az énekes. Cserpes Laura a közösségi média felületén üzent a rajongóknak.
Az eddig megszokotthoz képest új árnyalatot mutatott meg magából a közösségi oldalán az énekes. Cserpes Laura nemrég megmutatta új hajszínét az Instagramon. Eddig szőke hajszínéről vöröses árnyalatúra váltott az énekesnő, aki tavaly férjhez ment titokban. A nagy napról eddig sosem látott felvételekről is írtunk. Nemrég ismét megosztott egy képet a rajongóival, igaz díva ezen a képen.
Cserpes Laura: két szerzemény bemutatására készül
Mint azt bejegyzésében írja: rengeteg változás zajlott az életemben az elmúlt hetekben.. viszont amennyire meg “kellene” ettől ijednem, valamiért annyira vagyok nyugodt és rezignált. Egyszerűen próbálom kívülről nézni a “big picture” szempontjából az egész helyzetemet. Talán nem is olyan ijesztő dolog ez a változás. Talán egészen kezdem megkedvelni az ismeretlent.
Közben pedig két olyan szerzemény készül, hogy egyszerűen alig bírom kivárni, hogy megmutassam nektek..
Mint azt megírtuk portálunkon, a kapuvári születésű Cserpes Laurát 2008-ban fogadta szívébe a közönség. Aktívan telnek napjai, Cserpes Laura, kapuvári énekes gyakran jelentkezik közösségi oldalán a rajongóinak. Nemrég egy felső kategóriás üzlet designer ruhában mutatta meg magát követőinek.
Fantasztikus hírt osztott meg rajongóival Cserpes Laura, te gondoltad volna?
Cserpes Laura megvált szőke tincseitől, nagyon megváltozott az új frizurával