október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celeb világ

1 órája

Fantasztikus hírt osztott meg rajongóival Cserpes Laura, te gondoltad volna?

Címkék#énekesnő#Cserpes Laura#közönség#dal

Nem akármilyen hírt osztott meg a napokban az énekes. Cserpes Laura a közösségi média felületén üzent a rajongóknak.

Kisalföld.hu

Mint arról portálunkon is beszámoltunk, a kapuvári születésű Cserpes Laurát 2008-ban fogadta szívébe a közönség. Aktívan telnek napjai, Cserpes Laura most meglepő, ám nagyon örömteli hírt osztott meg a közösségi oldalán a rajongókkal.

Cserpes Laura dal rajongó szerelmes líra
Cserpes Laura egy szerelmes lírai dalt ígér a rajongóknak.
Forrás:  MW Archívum

Cserpes Laura: érzelem és líra a középpontban

Mint azt bejegyzésében írja: sűrű hetek állnak mögötte, de van egy csodás híre. Készül egy új dallal. Azt is hozzátette: Érzelmes, lírai és szerelmes… egyelőre ezeket árulom el.. a többit hamarosan!"- fogalmazott az énekesnő.

Mint ahogy azt a kisalfold.hu-n olvashatták: az eddig megszokotthoz képest nemrég, új árnyalatot mutatott meg magából az énekesnő. Megvált szőke tincseitől, nagyon megváltozott az új frizurával.

Mint ahogy arról korábban írtunk: Cserpes Laura tavaly augusztus végén házasodott meg, titokban. Ennek az a fő oka, hogy férje elzárkózik a nyilvánosság elől. Mégis megosztott fantasztikus fotókat a nagy napjáról. Aztán soha nem látott esküvői fotók is rajongók elé kerültek, amelyek szintén bizonyították: csodaszép menyasszony volt Cserpes Laura.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu