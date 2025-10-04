2 órája
Fantasztikus hírt osztott meg rajongóival Cserpes Laura, te gondoltad volna?
Nem akármilyen hírt osztott meg a napokban az énekes. Cserpes Laura a közösségi média felületén üzent a rajongóknak.
Mint arról portálunkon is beszámoltunk, a kapuvári születésű Cserpes Laurát 2008-ban fogadta szívébe a közönség. Aktívan telnek napjai, Cserpes Laura most meglepő, ám nagyon örömteli hírt osztott meg a közösségi oldalán a rajongókkal.
Cserpes Laura: érzelem és líra a középpontban
Mint azt bejegyzésében írja: sűrű hetek állnak mögötte, de van egy csodás híre. Készül egy új dallal. Azt is hozzátette: Érzelmes, lírai és szerelmes… egyelőre ezeket árulom el.. a többit hamarosan!"- fogalmazott az énekesnő.
Mint ahogy azt a kisalfold.hu-n olvashatták: az eddig megszokotthoz képest nemrég, új árnyalatot mutatott meg magából az énekesnő. Megvált szőke tincseitől, nagyon megváltozott az új frizurával.
Cserpes Laura megvált szőke tincseitől, nagyon megváltozott az új frizurával
Mint ahogy arról korábban írtunk: Cserpes Laura tavaly augusztus végén házasodott meg, titokban. Ennek az a fő oka, hogy férje elzárkózik a nyilvánosság elől. Mégis megosztott fantasztikus fotókat a nagy napjáról. Aztán soha nem látott esküvői fotók is rajongók elé kerültek, amelyek szintén bizonyították: csodaszép menyasszony volt Cserpes Laura.
Cserpes Laura dögösebb volt, mint JLO: így bulizott Jennifer Lopez koncertjén