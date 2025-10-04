Fantasztikus hírt osztott meg rajongóival Cserpes Laura, te gondoltad volna?

Mint arról portálunkon is beszámoltunk, a kapuvári születésű Cserpes Laurát 2008-ban fogadta szívébe a közönség. Aktívan telnek napjai, Cserpes Laura most meglepő, ám nagyon örömteli hírt osztott meg a közösségi oldalán a rajongókkal.

Cserpes Laura egy szerelmes lírai dalt ígér a rajongóknak.

Forrás: MW Archívum

Cserpes Laura: érzelem és líra a középpontban

Mint azt bejegyzésében írja: sűrű hetek állnak mögötte, de van egy csodás híre. Készül egy új dallal. Azt is hozzátette: Érzelmes, lírai és szerelmes… egyelőre ezeket árulom el.. a többit hamarosan!"- fogalmazott az énekesnő.

Mint ahogy azt a kisalfold.hu-n olvashatták: az eddig megszokotthoz képest nemrég, új árnyalatot mutatott meg magából az énekesnő. Megvált szőke tincseitől, nagyon megváltozott az új frizurával.