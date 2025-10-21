Hármasban
1 órája
Első házassági évfordulóját ünnepli Brasch Bence és felesége
Tavaly vette feleségül 10 évvel fiatalabb párját a mosonmagyaróvári születésű Brasch Bence.
Teljes titokban, csak a szűk család és a legfontosabb barátok előtt vette feleségül párját Brasch Bence 2024-ben. Kisfia is született az énekesnek, akit egy fotón mutatott meg.
Brasch Bence házassági évfordulója
Megható posztot tett közzé az énekes Facebook oldalán.
Ezt üzente feleségének Bence és tudatta követőivel milyen szép nap van ma:
Első házassági évfordulónk van ma… és már hármasban. Nagyon büszke vagyok rád
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre