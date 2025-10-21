október 21., kedd

Hármasban

1 órája

Első házassági évfordulóját ünnepli Brasch Bence és felesége

Tavaly vette feleségül 10 évvel fiatalabb párját a mosonmagyaróvári születésű Brasch Bence.

Kisalföld.hu

Teljes titokban, csak a szűk család és a legfontosabb barátok előtt vette feleségül párját Brasch Bence 2024-ben. Kisfia is született az énekesnek, akit egy fotón mutatott meg.

Brasch Bence
Brasch Bence és felesége első házassági évfordulójukat ünneplik. 

Brasch Bence házassági évfordulója

Megható posztot tett közzé az énekes Facebook oldalán.

Ezt üzente feleségének Bence és tudatta követőivel milyen szép nap van ma:

Első házassági évfordulónk van ma… és már hármasban. Nagyon büszke vagyok rád

 

 

