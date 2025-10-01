október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kéz a kézben

1 órája

Közös fotó: ő Brasch Bence 10 évvel fiatalabb felesége

Címkék#Brasch Bence#énekes#színész#feleség#fotó

Brasch Bence és párja meghitt fotót posztoltak az Instagramon. Ő Brasch Bence felesége, akivel annak idején a Vígszínházban találkozott. A mosonmagyaróvári származású énekes-színész nemrég vallott az apaságról is.

Kisalföld.hu

Brasch Bence és Gál Réka Ágota 2024 nyarán együtt álltak ki a nyilvánosság elé, egy párként. Ki is mondták egymásnak a boldogító igent, majd, ahogy portálunkon is olvashatták: idén márciusban megszületett kisfiuk. A színész, Brasch Bence a Nagy Duettből rohant a szülőszobára, hogy ott lehessen gyermeke születésénél. 

Brasch Bence feleség Gál Réka Ágota színész
Brasch Bence és párja meghitt fotót posztolt: kéz a kézben a két színész. Fotó: Kotschy Gábor

Ő Brasch Bence fiatal párja 

A fiatal, mosonmagyaróvári származású színésszel hirtelen fordult egyet a világ, mikor megismerte feleségét. Ragyognak a boldogságtól, amiről közös Instagram posztjuk is árulkodik.

Brasch Bence az apaságról

A színész-énekes szeptember elején vallott az apaságról is, arról, milyen érzések fogtak el, amikor megszületett első gyermeke.

A Demjén-filmtől az Erkel színházig

A fiatal művész szakmailag is sikeres időszakot tudhat maga mögött, csatlakozott az Erkel színház csapatához, míg minden idők egyik legnagyobb hazai kasszasikerében, a "Hogyan tudnék élni nélküled" című filmben fontos szerepet bíztak rá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu