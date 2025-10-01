Közös fotó: ő Brasch Bence 10 évvel fiatalabb felesége

Brasch Bence és Gál Réka Ágota 2024 nyarán együtt álltak ki a nyilvánosság elé, egy párként. Ki is mondták egymásnak a boldogító igent, majd, ahogy portálunkon is olvashatták: idén márciusban megszületett kisfiuk. A színész, Brasch Bence a Nagy Duettből rohant a szülőszobára, hogy ott lehessen gyermeke születésénél.

Brasch Bence és párja meghitt fotót posztolt: kéz a kézben a két színész. Fotó: Kotschy Gábor

Ő Brasch Bence fiatal párja

A fiatal, mosonmagyaróvári származású színésszel hirtelen fordult egyet a világ, mikor megismerte feleségét. Ragyognak a boldogságtól, amiről közös Instagram posztjuk is árulkodik.

Brasch Bence az apaságról

A színész-énekes szeptember elején vallott az apaságról is, arról, milyen érzések fogtak el, amikor megszületett első gyermeke.

A Demjén-filmtől az Erkel színházig

A fiatal művész szakmailag is sikeres időszakot tudhat maga mögött, csatlakozott az Erkel színház csapatához, míg minden idők egyik legnagyobb hazai kasszasikerében, a "Hogyan tudnék élni nélküled" című filmben fontos szerepet bíztak rá.