1 órája
Brasch Bence ledöbbent: ennek következménye kell hogy legyen - videó
Brasch Bence a mosonmagyaróvári származású színész a saját TikTok-oldalán mondta el a véleményét a bántalmazásról. Így, hogy tavasz óta ő is apuka, még jobban át tudta élni a helyzetet.
Tavasszal osztottuk meg olvasóinkkal az örömhírt, hogy Brasch Bence és felesége kisfiúnak örülhettek, később meg is mutatta kisbabájukat. Ez alkalommal videóüzenetben osztotta meg követőivel Bence: így élte meg Mandula Ádámnak, a TikTok celebnek azt az élő adását, ahol sírva rángatta saját gyerekét.
Brasch Bence kiakadt
A Bors is írt a részletekről:
Pokoli volt végignézni ezt a videót. Részegen, kitudja minek a hatása alatt abuzálja ezt a gyereket. Apukaként ezt végignézni gyomorforgató patkány dolog volt. És még egy live, ahol az anyuka elviszi a gyereket… Szegény gyerek nem akar onnan elmenni, mert szereti az apját, annak ellenére, hogy papuccsal dobálja, rángatja az ágyon. Felkapcsolja a villanyt, ordibál vele, fuh, olyan indulatokat váltott ez ki belőlem, amit már rég nem tapasztaltam meg
– mondta Bence, hozzátéve, hogy Mandula tette nem maradhat következmények nélkül.
Közös fotó: ő Brasch Bence 10 évvel fiatalabb felesége
Bántalmazod a gyereked, az édesanyád próbál leállítani, és még folytatod. Én nagyon remélem, hogy ebből lesz valamilyen következmény, és a környezet reagálni fog. Csak felügyelet mellett engedjék, hogy láthassa a fiát. Ez patkány, undorító dolog
– tette hozzá, majd a férfi menedzserébe is beleállt. Mint mondta, szerinte elbagatellizálja a helyzetet. Azzal folytatta, hogy nem lehet elhallgatni az ilyen helyzeteket, mert a gyerekek viselik a következményeit.
Ez a gyerek ebből az élményből felnő, és az lesz a terhe, hogy az apja nyilvánosan ordibált vele, dobálta. Ha ez ment live-ban, akkor mi lehet, amikor nincs bekapcsolva a kamera? Olyan szinten felzaklatott ez az egész, hogy ennek muszáj következményekkel járnia.
- mondta az énekes zárszóként.
Még több részletet a Bors cikkében olvashatnak.