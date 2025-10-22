Brasch Bence ledöbbent: ennek következménye kell hogy legyen - videó

Tavasszal osztottuk meg olvasóinkkal az örömhírt, hogy Brasch Bence és felesége kisfiúnak örülhettek, később meg is mutatta kisbabájukat. Ez alkalommal videóüzenetben osztotta meg követőivel Bence: így élte meg Mandula Ádámnak, a TikTok celebnek azt az élő adását, ahol sírva rángatta saját gyerekét.

Brasch Bence kikelt magából, felszólalt a gyermekbántalmazás ellen. Fotó: Karnok Csaba/ bors.hu

Brasch Bence kiakadt

A Bors is írt a részletekről:

Pokoli volt végignézni ezt a videót. Részegen, kitudja minek a hatása alatt abuzálja ezt a gyereket. Apukaként ezt végignézni gyomorforgató patkány dolog volt. És még egy live, ahol az anyuka elviszi a gyereket… Szegény gyerek nem akar onnan elmenni, mert szereti az apját, annak ellenére, hogy papuccsal dobálja, rángatja az ágyon. Felkapcsolja a villanyt, ordibál vele, fuh, olyan indulatokat váltott ez ki belőlem, amit már rég nem tapasztaltam meg

– mondta Bence, hozzátéve, hogy Mandula tette nem maradhat következmények nélkül.