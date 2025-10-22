október 22., szerda

Bántalmazás

1 órája

Brasch Bence ledöbbent: ennek következménye kell hogy legyen - videó

Brasch Bence a mosonmagyaróvári származású színész a saját TikTok-oldalán mondta el a véleményét a bántalmazásról. Így, hogy tavasz óta ő is apuka, még jobban át tudta élni a helyzetet.

Kisalföld.hu

Tavasszal osztottuk meg olvasóinkkal az örömhírt, hogy Brasch Bence és felesége kisfiúnak örülhettek, később meg is mutatta kisbabájukat. Ez alkalommal videóüzenetben osztotta meg követőivel Bence: így élte meg Mandula Ádámnak, a TikTok celebnek azt az élő adását, ahol sírva rángatta saját gyerekét. 

Brasch Bence
Brasch Bence kikelt magából, felszólalt a gyermekbántalmazás ellen. Fotó: Karnok Csaba/ bors.hu

Brasch Bence kiakadt

A Bors is írt a részletekről: 

Pokoli volt végignézni ezt a videót. Részegen, kitudja minek a hatása alatt abuzálja ezt a gyereket. Apukaként ezt végignézni gyomorforgató patkány dolog volt. És még egy live, ahol az anyuka elviszi a gyereket… Szegény gyerek nem akar onnan elmenni, mert szereti az apját, annak ellenére, hogy papuccsal dobálja, rángatja az ágyon. Felkapcsolja a villanyt, ordibál vele, fuh, olyan indulatokat váltott ez ki belőlem, amit már rég nem tapasztaltam meg

 – mondta Bence, hozzátéve, hogy Mandula tette nem maradhat következmények nélkül.

Bántalmazod a gyereked, az édesanyád próbál leállítani, és még folytatod. Én nagyon remélem, hogy ebből lesz valamilyen következmény, és a környezet reagálni fog. Csak felügyelet mellett engedjék, hogy láthassa a fiát. Ez patkány, undorító dolog

 – tette hozzá, majd a férfi menedzserébe is beleállt. Mint mondta, szerinte elbagatellizálja a helyzetet. Azzal folytatta, hogy nem lehet elhallgatni az ilyen helyzeteket, mert a gyerekek viselik a következményeit.

Ez a gyerek ebből az élményből felnő, és az lesz a terhe, hogy az apja nyilvánosan ordibált vele, dobálta. Ha ez ment live-ban, akkor mi lehet, amikor nincs bekapcsolva a kamera? Olyan szinten felzaklatott ez az egész, hogy ennek muszáj következményekkel járnia.

- mondta az énekes zárszóként.

Még több részletet a Bors cikkében olvashatnak.

@bence.brasch @Mandula Ádám @Sziasztok Papp Gergely Peaches #gyermekbantalmazas #btk #legyenkovetkezmenye ♬ original sound - Storage

 

