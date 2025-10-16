Megválik imádott első gépkocsijától Babos Tímea, mutatjuk az autócsodát

"Imádott, első saját autóm eladóvá vált" –írja posztjában a Grand Slam-tornagyőztes teniszező. Babos Tímea hozzátette: picit nehezen válik meg tőle.

Babos Tímea 20 millió forintért árulja a 2023-as gyártású autócsodát.

Fotó: nso/Török Attila

A teniszező 20 millió forintért árulja a 2023-as gyártású autócsodát, amely a hirdetés szerint 25 ezer kilométert sem futott még –írja a Bors. Nézd meg hogy néz ki a jármű itt.