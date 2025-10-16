Fájó döntés
1 órája
Megválik imádott első gépkocsijától Babos Tímea, mutatjuk az autócsodát
Meglepő posztot oszott meg nemrég a Grand Slam-tornagyőztes teniszező. Babos Tímea megválik szeretetett autójától.
"Imádott, első saját autóm eladóvá vált" –írja posztjában a Grand Slam-tornagyőztes teniszező. Babos Tímea hozzátette: picit nehezen válik meg tőle.
Babos Tímea árulja szeretett első autóját
A teniszező 20 millió forintért árulja a 2023-as gyártású autócsodát, amely a hirdetés szerint 25 ezer kilométert sem futott még –írja a Bors. Nézd meg hogy néz ki a jármű itt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre