október 16., csütörtök

Gál névnap

12°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fájó döntés

1 órája

Megválik imádott első gépkocsijától Babos Tímea, mutatjuk az autócsodát

Címkék#eladó#gépkocsi#jármű#hirdetés#Babos Tímea

Meglepő posztot oszott meg nemrég a Grand Slam-tornagyőztes teniszező. Babos Tímea megválik szeretetett autójától.

Kisalföld.hu

"Imádott, első saját autóm eladóvá vált" –írja posztjában a Grand Slam-tornagyőztes teniszező. Babos Tímea hozzátette: picit nehezen válik meg tőle.

Babos Tímea tenisz autó eladó
Babos Tímea 20 millió forintért árulja a 2023-as gyártású autócsodát.
Fotó: nso/Török Attila

Babos Tímea árulja szeretett első autóját

A teniszező 20 millió forintért árulja a 2023-as gyártású autócsodát, amely a hirdetés szerint 25 ezer kilométert sem futott még –írja a Bors. Nézd meg hogy néz ki a jármű itt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu