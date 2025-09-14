szeptember 14., vasárnap

Hány évesek voltak a Szomszédok színészei a sorozat indulásakor? – Kvíz!

Ismét a kilencvenes évek legendás magyar sorozatából, a Szomszédokból állítottunk össze kérdéssort. Vajon hány évesek voltak a sorozat szereplői a forgatás első napján? Könnyűnek tűnhet a kérdés, de valójában mégsem az. Újabb Szomszédok-kvízt hoztunk!

Pardavi Mariann
A Szomszédok egyik legendás jelenete: ekkor találkozott először Juli és Gábor Gábor. Vajon hány évesek lehettek? Görgessen a kvízért és tesztelje tudását!

A kilencvenes években kéthetente a tévé elé ültette a Szomszédok a magyarokat. Évtizedekkel az első adás után ismét Szomszédok-lázban ég az ország, ugyanis online nézhető a sorozat, az első negyvennégy fejezet már fent van a Médiaklikken. Ennek örömére már két Szomszédok kvízt készítettünk, nem is akármilyet, kizárólag feketeöves rajongók tudják helyesen kitölteni. Kattintson a kiemelt szavakra, és tegye próbára magát, ha még nem tette: Szomszédok kvíz 1., Szomszédok kvíz 2.

szomszédok, hány éves, szereplő, fejezet, panel, kvíz
Hány évesek a Szomszédok színészei?

Új kvízünkben a kérdés könnyűnek tűnhet, de valójában mégsem az. 

Vajon Alma most lépett felnőttkorba vagy már harminc felé jár? Böhm bácsi a panel matuzsáleme, vagy csak annak látszik? János fiatal erdész vagy bőven elmúlt negyven? 

A kvíz kitöltése előtt melegítsen be, nézze meg a Szomszédok első fejezetét online! Kattintson a kiemelt szavakra és repüljön vissza 1987-be!

Ha úgy érzi, felkészült, vágjunk is bele! 

A kérdés egyszerű: hány éves volt a sorozat kezdetén, 1987-ben a …

1.
…Taki bácsit alakító Zenthe Ferenc? 
2.
…Lenke nénit alakító Komlós Juci? 
3.
… Almát alakító Fehér Anna? 
4.
…Jánost alakító Trokán Péter? 
5.
… Ádámot alakító Kulka János? 
6.
… Julit alakító Frajt Edit?
7.
…Julcsit alakító Ábel Anita?
8.
…Etust alakító Csűrös Karola? 
9.
…Ferit alakító Nemcsák Károly?
10.
…Jutkát alakító Ivancsics Ilona?
11.
…Janka nénit alakító Pásztor Erzsi? 
12.
…Zsuzsát alakító Bánki Zsuzsa? 
13.
…Pált alakító Szatmári István? 
14.
…közös Böhmöt alakító Máriáss József? 
15.
…Oszkárt alakító Palócz László? 
16.
…Gábor Gábort alakító Koltai János? 
17.
…Lacit alakító Epres Attila?

 

