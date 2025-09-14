Hány évesek voltak a Szomszédok színészei a sorozat indulásakor? – Kvíz!

A kilencvenes években kéthetente a tévé elé ültette a Szomszédok a magyarokat. Évtizedekkel az első adás után ismét Szomszédok-lázban ég az ország, ugyanis online nézhető a sorozat, az első negyvennégy fejezet már fent van a Médiaklikken. Ennek örömére már két Szomszédok kvízt készítettünk, nem is akármilyet, kizárólag feketeöves rajongók tudják helyesen kitölteni. Kattintson a kiemelt szavakra, és tegye próbára magát, ha még nem tette: Szomszédok kvíz 1., Szomszédok kvíz 2.

A Szomszédok egyik legendás jelenete: ekkor találkozott először Juli és Gábor Gábor. Vajon hány évesek lehettek? Görgessen a kvízért és tesztelje tudását!

Hány évesek a Szomszédok színészei?

Új kvízünkben a kérdés könnyűnek tűnhet, de valójában mégsem az.

Vajon Alma most lépett felnőttkorba vagy már harminc felé jár? Böhm bácsi a panel matuzsáleme, vagy csak annak látszik? János fiatal erdész vagy bőven elmúlt negyven?

A kvíz kitöltése előtt melegítsen be, nézze meg a Szomszédok első fejezetét online! Kattintson a kiemelt szavakra és repüljön vissza 1987-be!

Ha úgy érzi, felkészült, vágjunk is bele!