Régóta vágyott rá, most végre megszerezte a csodaszép győri sztárcukrász

– Sikeresen letettem az A kategóriás jogsit, egy régi vágyam vált valóra – írta Instagramon követőinek Suga Paulina, a győri cukrász, akinek a munkásságát 160 ezren figyelik a platformon.

Fotó: Instagram

Suga Paulina életében a motorozás olyan, mint a cukrászat

Elárulta azt is, még tinédzser korában szeretett bele a motorozásba, de akkor mindenki lebeszélte róla. Pontosan úgy, ahogy a cukrászatról is.

– Senki sem támogatott, sőt, óva intettek a szakmától. De akkor is megcsináltam, és szerintem érdemes volt. Most, ugyanígy, újult erővel vágtam bele a motorozásba, és végigvittem, akárcsak a cukrászatot.



