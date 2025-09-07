szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

11°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jól áll neki a motor

54 perce

Régóta vágyott rá, most végre megszerezte a csodaszép győri sztárcukrász

Címkék#Suga Paulina#desszert#cukrászat

Suga Paulina finom és gyönyörű desszertjeivel szerzett magának elismertséget, de úgy tűnik, nemcsak az édességek hozzák lázba. Suga Paulina motorra pattant!

Kisalföld.hu

– Sikeresen letettem az A kategóriás jogsit, egy régi vágyam vált valóra – írta Instagramon követőinek Suga Paulina, a győri cukrász, akinek a munkásságát 160 ezren figyelik a platformon.

Suga Paulina, cukrász
Suga Paulina régi álmát váltotta valóra.
Fotó: Instagram

Suga Paulina életében a motorozás olyan, mint a cukrászat

Elárulta azt is, még tinédzser korában szeretett bele a motorozásba, de akkor mindenki lebeszélte róla. Pontosan úgy, ahogy a cukrászatról is.

– Senki sem támogatott, sőt, óva intettek a szakmától. De akkor is megcsináltam, és szerintem érdemes volt. Most, ugyanígy, újult erővel vágtam bele a motorozásba, és végigvittem, akárcsak a cukrászatot. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu