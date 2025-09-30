Előkerült egy fotó a 19 éves Regán Liliről, rá sem ismernél

A Rádió1 kék hajú DJ-je, két éve Győrújbaráton is járt, sőt nemrégiben a férjével ünnepelte első házassági évfordulóját. Most egy olyan fényképet tett közzé Regán Lili, amelyen szinte rá se lehet ismerni, a 19 éves önmaga látható.

A kék haj DJ Regán Lili egyik különleges ismertetőjegye. Forrás: bors.hu

Regán Lili a kék hajú DJ

Regán Lili teljesen megváltozott ahhoz képest, mint amit pályája elején képviselt. Érdemes megnézni ezt a fotót, amely az Instagram-oldalára is kikerült. A ruhái merészebbek lettek, sminkelési stílusa is megváltozott. Az interneten megosztott régi fotó pedig a nosztalgia mellett megmutatta hogy a változás ellenére is önmaga tudott maradni Lili.



