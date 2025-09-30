40 perce
Előkerült egy fotó a 19 éves Regán Liliről, rá sem ismernél
Regán Lili olyan fotót osztott meg, hogy leesett az állunk. Mutatjuk hogy nézett ki pár évvel ezelőtt, a karrierje kezdetén.
A Rádió1 kék hajú DJ-je, két éve Győrújbaráton is járt, sőt nemrégiben a férjével ünnepelte első házassági évfordulóját. Most egy olyan fényképet tett közzé Regán Lili, amelyen szinte rá se lehet ismerni, a 19 éves önmaga látható.
Regán Lili a kék hajú DJ
Regán Lili teljesen megváltozott ahhoz képest, mint amit pályája elején képviselt. Érdemes megnézni ezt a fotót, amely az Instagram-oldalára is kikerült. A ruhái merészebbek lettek, sminkelési stílusa is megváltozott. Az interneten megosztott régi fotó pedig a nosztalgia mellett megmutatta hogy a változás ellenére is önmaga tudott maradni Lili.