Három kívánság

1 órája

El sem hiszitek, milyen tündéri kisfiú volt Puskás Peti - videó

Címkék#színészet#ifjú#Dévényi Tibi#Nemcsák Károlynak#Puskás Peti

A zenész színészettel kapcsolatos álmai egészen gyerekkoráig visszanyúlnak. Puskás Peti talán akkor még nem is gondolta volna, hogy egykor tagja lesz a színész válogatottnak.

Kisalföld.hu

Ahogy az a felvételen is látható, Puskás Peti már kicsiként is érdeklődött a színészet iránt. A Három kívánság műsorában bukkant fel az ifjú Puskás Peti, ahol Dévényi Tibi bácsi kérdezte. Azon szerencsések közé tartozott, akiknek teljesítették egy kívánságát.

Puskás Peti elárulta kívánságát.
Puskás Peti elárulta kívánságát. Forrás: borsonline.hu

Puskás Peti gyerekkori álma

A sztár anno 1997-ben egy futballpályán árulta el Dévényi Tibi bácsinak és Nemcsák Károlynak, hogy mi volt 12 évesen az egyik álma:

@funkyatesz Puskás Peti & Nemcsák Károly ⚽️ #neked #nekedbe #nekedbelegyen #nekedbelegyen❤️ #nekedbeakaromlatni ♬ eredeti hang - FunkyAtesz

 

