Három kívánság
1 órája
El sem hiszitek, milyen tündéri kisfiú volt Puskás Peti - videó
A zenész színészettel kapcsolatos álmai egészen gyerekkoráig visszanyúlnak. Puskás Peti talán akkor még nem is gondolta volna, hogy egykor tagja lesz a színész válogatottnak.
Ahogy az a felvételen is látható, Puskás Peti már kicsiként is érdeklődött a színészet iránt. A Három kívánság műsorában bukkant fel az ifjú Puskás Peti, ahol Dévényi Tibi bácsi kérdezte. Azon szerencsések közé tartozott, akiknek teljesítették egy kívánságát.
Puskás Peti gyerekkori álma
A sztár anno 1997-ben egy futballpályán árulta el Dévényi Tibi bácsinak és Nemcsák Károlynak, hogy mi volt 12 évesen az egyik álma:
