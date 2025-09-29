Árulók és Ártatlanok: azonnal célkeresztbe kerül Puskás-Dallos Péter? - videó

Megindultak a találgatások és az intrikák, rögtön a kiválasztás után mindenki gyanús lett. Puskás-Dallos Péter pedig tett egy féleérthetetlen megjegyzést. Izgalmasan kezdődött tehát az Árulók legújabb évada.

Puskás-Dallos Péter: izgalmasan kezdődött a műsor a győri kötődésű játékosnak.

Forrás: RTL Klub

Puskás-Dallos Péter egyből célkeresztbe kerül?

Akkor szólta el magát, amikor arról faggatták hányan lehetnek a gyilkosok, egyszerűen annyit mondott "szerintem négyen vagyunk". Azonnal gyanússá vált.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: a krimi-reality hazai történetében először két versenyzővel többen, azaz összesen 24-en teszik kockára életüket ebben az élet-halál játékban, ahol semmi sem az, aminek látszik. Az Árulók sorozat részleteit az RTL Klub osztotta meg. A műsorban a győri kötődésű Puskás-Dallos Péter is szereplő.