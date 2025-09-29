szeptember 29., hétfő

Elszólta magát?

1 órája

Árulók és Ártatlanok: azonnal célkeresztbe kerül Puskás-Dallos Péter? - videó

Izgalmasan kezdődött az Árulók legújabb évada, amelyben a győri kötődésű Puskás-Dallos Péter is szerepel. A 24 játékos már az új évad első részében szembesült azzal, hogy senkiben nem lehet bízni, főleg, miután Árpa Attila kijelölte a három áruló személyét. Puskás-Dallos Péter egyből célkeresztbe kerül?

Kisalföld.hu

Megindultak a találgatások és az intrikák, rögtön a kiválasztás után mindenki gyanús lett. Puskás-Dallos Péter pedig tett egy féleérthetetlen megjegyzést. Izgalmasan kezdődött tehát az Árulók legújabb évada.

Puskás-Dallos Péter árulók ártatlanok műsor szereplő
Puskás-Dallos Péter: izgalmasan kezdődött a műsor a győri kötődésű játékosnak.
Forrás: RTL Klub

Puskás-Dallos Péter egyből célkeresztbe kerül?

Akkor szólta el magát, amikor arról faggatták hányan lehetnek a gyilkosok, egyszerűen annyit mondott "szerintem négyen vagyunk". Azonnal gyanússá vált.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: a krimi-reality hazai történetében először két versenyzővel többen, azaz összesen 24-en teszik kockára életüket ebben az élet-halál játékban, ahol semmi sem az, aminek látszik. Az Árulók sorozat részleteit az RTL Klub osztotta meg. A műsorban a győri kötődésű Puskás-Dallos Péter is szereplő.

24 híresség érkezett vidáman és izgatottan az ódon kastélyba. A Játékmester – Árpa Attila – öt koporsóval “üdvözölte” a társaságot: a kezdeti jókedvet azonnal felváltotta a félelem és a gyanakvás. Hogy a gyilkosoknak sem legyen könnyű, három óriási egóra – Péterfy Borira, Hajdú Péterre és Korom Gáborra – esett a választás, őket jelölte a kastély fura ura Árulónak.

A mindent látó Korom Gábor azonnal a semmit nem látó Hajdú Péter nyomába eredt. Puskás Peti óriási bajba került: Trill Beatrix félrehallotta egy mondatát és annyira besározta, hogy már-már Peti is elhitte magáról, hogy gyilkos. A hídépítő játékban a csapat 2 millió 400 ezer forintot gyűjtött a közös kasszába, a Pajzsot Kiss Virág szerezte meg, amit a vele együtt célba érkező Mészáros Nóri nehezményezett és később gyanúsnak is talált.

Naplemente után előkerült az öt koporsó: a Játékmester Mártírok jelentkezését várta, akik gálánsan felkínálják életüket és hajlandóak kockáztatni a halált.

Sváby András nagy célokkal tért vissza Az Árulókba, ezúttal azonban nem játékosként, hanem a kastély uraként akarta magához ragadni az irányítást. Árpa Attila azonban ezt nem hagyta annyiban: hű segítőjével, Leopolddal és egy puska segítségével elintézte az imposztort. A játékmester élete azonban nem állhat meg egy leszámolással, hiszen az új évad új feladatokat és félelmetes kellékeket kíván. Nézd Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsort minden hétköznap este az RTL-en vagy streameld az RTL+ Premiumon!

Nagyot hibázott Puskás-Dallos Peti – elszólására egyből lecsaptak az Ártatlanok

Az Árulók kiválasztását követően felbolydult a kastély. A korábbi fesztelen beszélgetéseket gyanakvó kérdések váltották fel, ami szíven ütötte Puskás-Dallos Petit. A zenész-műsorvezetőt annyira megzavarták ártatlan társai, hogy nem várt elszólásával saját magára ragasztotta a célkeresztet. Félreérthető mondatára – Trill Beatrix-szal az élen – többen is lecsaptak, ami akár Peti vesztét is jelentheti a későbbi kerekasztal-beszélgetésen. 

Árpa Attila hű segítője, Leopold minden ártatlanban és árulóban megfagyasztotta a vért, amikor megjelent az ebédlőben. Baljós csilingeléssel jelezte, hogy mindenkinek jelenése van. Egyedül Anger Zsolt volt annyira bátor, hogy elvegye a komornyik levelét és felolvassa a sorokat, amelyek nem sok jót ígértek. Vajon ezúttal mivel készült nekik a kastély ura?

