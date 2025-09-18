szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

16°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tündéri sztárpár

26 perce

Polyák Lilla olyan fotót tett közzé amit látván mindenki irigykedik!

Címkék#Gömöri András Máté#család#polyák lilla#Kanada#színész

A Kanadában élő színészházaspárt, Polyák Lillát és Gömöri András Mátét romantikus evezésen kapták lencsevégre, miközben a Muskoka-tavak festői környezetében töltötték idejüket.

Kisalföld.hu

Polyák Lilla és Gömöri András Máté közösségi média oldalán osztották meg a romantikus pillanatokat, amelyekből jól látszik, mennyire élvezik egymás társaságát. „Minden kaland sokkal jobb, ha ő mellettem van” – írta Máté a fotók mellé, melyekből a sztárpár boldogsága sugárzik.

Polyák Lilla és férje romantikus evezésen, gyönyörű környezetben.
Polyák Lilla és férje romantikus evezésen, gyönyörű környezetben. Forrás: Facebook/Gömöri András Máté

Polyák Lilla és családja

A házaspár évekkel ezelőtt Kanadába költözött, miután Máté sikeresen felvételizett a Seneca College-ba, ahol filmes szakon tanult, és idén nyáron szerzett diplomát. Azóta Lilla, valamint az ő korábbi házasságából született gyermekei is megtalálták helyüket az országban, és a család egyelőre nem tervezi a hazatérést.

A legutóbbi kalandjuk Muskoka térségéhez kötődik, amely Közép-Ontarióban, a Georgian-öböltől délen a Couchiching-tó északi csúcsáig, keleten pedig az Algonquin Tartományi Park nyugati határáig terjed. A térség mintegy 1600 tavával és festői üdülőhelyeivel évente több mint 2,1 millió látogatót vonz, és a házaspár is élvezte az aktív kikapcsolódást a természetben.

Polyák Lilla fiatalos, mosolygós kisugárzása tökéletesen kiegészíti Máté energikus és céltudatos személyiségét. A színészházaspár a kint töltött évek alatt megtalálta a módját, hogy mindketten a számukra fontos dolgokkal foglalkozhassanak: Lilla több formációban is énekel, fellépésekre jár, és civil munkát is végez, míg Máté a színészet és filmezés mellett versenyszerűen testépít, kiemelkedő eredményekkel.

A romantikus evezés és a közös kalandok így nemcsak kikapcsolódást, hanem a kapcsolatuk erősítését is szolgálják, és a fotók tanúsága szerint a házaspár szerelme erősebb, mint valaha.

További információkért és a cikk bővebb változatáért látogasson el társoldalunkra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu