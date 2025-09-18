Polyák Lilla olyan fotót tett közzé amit látván mindenki irigykedik!

Polyák Lilla és Gömöri András Máté közösségi média oldalán osztották meg a romantikus pillanatokat, amelyekből jól látszik, mennyire élvezik egymás társaságát. „Minden kaland sokkal jobb, ha ő mellettem van” – írta Máté a fotók mellé, melyekből a sztárpár boldogsága sugárzik.

Polyák Lilla és férje romantikus evezésen, gyönyörű környezetben. Forrás: Facebook/Gömöri András Máté

Polyák Lilla és családja

A házaspár évekkel ezelőtt Kanadába költözött, miután Máté sikeresen felvételizett a Seneca College-ba, ahol filmes szakon tanult, és idén nyáron szerzett diplomát. Azóta Lilla, valamint az ő korábbi házasságából született gyermekei is megtalálták helyüket az országban, és a család egyelőre nem tervezi a hazatérést.

A legutóbbi kalandjuk Muskoka térségéhez kötődik, amely Közép-Ontarióban, a Georgian-öböltől délen a Couchiching-tó északi csúcsáig, keleten pedig az Algonquin Tartományi Park nyugati határáig terjed. A térség mintegy 1600 tavával és festői üdülőhelyeivel évente több mint 2,1 millió látogatót vonz, és a házaspár is élvezte az aktív kikapcsolódást a természetben.

Polyák Lilla fiatalos, mosolygós kisugárzása tökéletesen kiegészíti Máté energikus és céltudatos személyiségét. A színészházaspár a kint töltött évek alatt megtalálta a módját, hogy mindketten a számukra fontos dolgokkal foglalkozhassanak: Lilla több formációban is énekel, fellépésekre jár, és civil munkát is végez, míg Máté a színészet és filmezés mellett versenyszerűen testépít, kiemelkedő eredményekkel.

A romantikus evezés és a közös kalandok így nemcsak kikapcsolódást, hanem a kapcsolatuk erősítését is szolgálják, és a fotók tanúsága szerint a házaspár szerelme erősebb, mint valaha.

